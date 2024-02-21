幫她實現帶貨夢、能選拆遷房？男主人騙走保母逾40萬

曾某向警方供稱，被走保母40多萬元，全用於個人揮霍。(取材自紅星新聞)

「一個月輕鬆賺錢上萬，前提是先支付費用3萬2000元(人民幣，下同，約4466美元)。」這是男子曾某向家中保母朱某吹噓的「帶貨夢」；不僅如此，曾某還謊稱自己「有關係」，能讓朱某選中心儀的拆遷房，並拿到補貼。曾某虛構各種理由，騙走朱某40多萬元，目前已被捕。

紅星新聞報導，43歲朱某去年6月到曾某家當保母，負責做飯帶小孩等，月薪5000元。帶孩子之餘，曾某主動和她聊起某短視訊平台的變現模式，曾某稱自己經營的公司正代運營該平台，可以幫助她實現「帶貨夢」，「一個月輕鬆賺錢上萬，前提是先支付費用3萬2000元。」

曾某吹噓投的錢只需幾個月就可收回，朱某心動後從信用卡 套現1.2萬元，又找朋友借1萬元給了曾某。後來又在曾某「指導」下於網路貸款 平台貸款。這些錢，最後都轉給曾某。

據報導，曾某了解到朱某家因拆遷安置需要搖號選房，自稱「有關係」，「只需交點錢就能自己選。」還編造「內部消息」，稱朱某同一批拆遷戶中有48個補償名額，每戶可補貼2.6萬元。但補貼前需先付2.45萬元，後期加上補貼可回款5.05萬元。朱未懷疑，找家人多方湊錢，支付了「打點費」。

直到去年10月，朱某發現自己在某短視訊平台的帳號並沒有運營，無人點讚，粉絲也只有1人，「帶貨夢」更是遙不可及。不僅如此，她問及選房補貼，曾總是以各種理由推諉，表示還在辦理。此時，朱某意識到自己被騙了。去年11月，她前往三賢祠派出所報案。

警方調查，曾某在外地從事建築類工作，有竊盜前科。去年7月至11月期間，向朱某虛構「有關係」幫忙選房、拿補貼等理由，騙取朱某43.7萬元，還吹噓可幫助朱某實現「帶貨夢」，騙取2.2萬元，另又騙得朱某身分證件，用朱某名義在多個網貸平台貸款2萬餘元。其所騙錢款均用於個人消費揮霍。

目前，涉嫌詐騙的曾某已被警方逮捕。