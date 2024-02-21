我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

幫她實現帶貨夢、能選拆遷房？男主人騙走保母逾40萬

中國新聞組／北京21日電
曾某向警方供稱，被走保母40多萬元，全用於個人揮霍。(取材自紅星新聞)
曾某向警方供稱，被走保母40多萬元，全用於個人揮霍。(取材自紅星新聞)

「一個月輕鬆賺錢上萬，前提是先支付費用3萬2000元(人民幣，下同，約4466美元)。」這是男子曾某向家中保母朱某吹噓的「帶貨夢」；不僅如此，曾某還謊稱自己「有關係」，能讓朱某選中心儀的拆遷房，並拿到補貼。曾某虛構各種理由，騙走朱某40多萬元，目前已被捕。

紅星新聞報導，43歲朱某去年6月到曾某家當保母，負責做飯帶小孩等，月薪5000元。帶孩子之餘，曾某主動和她聊起某短視訊平台的變現模式，曾某稱自己經營的公司正代運營該平台，可以幫助她實現「帶貨夢」，「一個月輕鬆賺錢上萬，前提是先支付費用3萬2000元。」

曾某吹噓投的錢只需幾個月就可收回，朱某心動後從信用卡套現1.2萬元，又找朋友借1萬元給了曾某。後來又在曾某「指導」下於網路貸款平台貸款。這些錢，最後都轉給曾某。

據報導，曾某了解到朱某家因拆遷安置需要搖號選房，自稱「有關係」，「只需交點錢就能自己選。」還編造「內部消息」，稱朱某同一批拆遷戶中有48個補償名額，每戶可補貼2.6萬元。但補貼前需先付2.45萬元，後期加上補貼可回款5.05萬元。朱未懷疑，找家人多方湊錢，支付了「打點費」。

直到去年10月，朱某發現自己在某短視訊平台的帳號並沒有運營，無人點讚，粉絲也只有1人，「帶貨夢」更是遙不可及。不僅如此，她問及選房補貼，曾總是以各種理由推諉，表示還在辦理。此時，朱某意識到自己被騙了。去年11月，她前往三賢祠派出所報案。

警方調查，曾某在外地從事建築類工作，有竊盜前科。去年7月至11月期間，向朱某虛構「有關係」幫忙選房、拿補貼等理由，騙取朱某43.7萬元，還吹噓可幫助朱某實現「帶貨夢」，騙取2.2萬元，另又騙得朱某身分證件，用朱某名義在多個網貸平台貸款2萬餘元。其所騙錢款均用於個人消費揮霍。

目前，涉嫌詐騙的曾某已被警方逮捕。

貸款 信用卡

上一則

房市放款白名單 銀行已准貸逾1600億

下一則

廣東地方促公務員帶頭買房 還要拉上親友置產

延伸閱讀

夾水果摩擦下體…廣州女網紅海底撈拍情色片被拘 黑歷史遭起底

夾水果摩擦下體…廣州女網紅海底撈拍情色片被拘 黑歷史遭起底
MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流

MLB／大谷翔平充當保母 隊友兒子黏他 球迷：十刀流
放家中名牌包竟變贗品 上海保母為還債 偷偷變賣雇主百萬名牌包

放家中名牌包竟變贗品 上海保母為還債 偷偷變賣雇主百萬名牌包
港首宗深偽企業詐欺 假財務長用視訊騙走2559萬美元

港首宗深偽企業詐欺 假財務長用視訊騙走2559萬美元

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27
中國量化私募之一的寧波靈均投資在開盤1分鐘內大舉賣出25.67億人民幣股票，造成上證指數、深證成指快速下挫，引發關注。(取材自每日經濟新聞)

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

2024-02-20 21:11
一名中國籍陳姓女子（Emily Chen，圖）2023年底從卡達返鄉探親，卻遭以「非法向海外提供國家機密」罪名拘留後消失，其美國籍丈夫向美國駐中國大使館尋求協助遭拒，求助無門。(取材自Gofundme募資網站)

曾任職美企 中國女子自卡達返中 遭控間諜被捕

2024-02-17 10:14

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元