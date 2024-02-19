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「想抱你」滬女師被丈夫舉報出軌16歲男生

中國新聞組／北京19日電
上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）
上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）

上海一女老師近日被丈夫舉報出軌16歲學生，未被停職，引發熱議。當地教育局回應，仍在調查中。無獨有偶，陜西榆林吳堡中學一名高三女生遭班主任馬某猛抱、硬親，馬還辯解「把妳當女兒」，此事也引發關注，吳堡縣教育局稱馬某已被停職。

上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）
上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）

南方都市報報導，網友發布的消息顯示，自稱為上海市徐匯區某中學化學老師兼高一班主任丈夫的微信用戶，近日實名轉發公開了多張該女教師與其16歲高一男學生的微信聊天截圖，斥責妻子「出軌」、「與未成年人發生關係」。此事在貼吧等平台發酵後，於2月18日登上微博熱搜，引發高度關注。徐匯區教育局19日回應稱，已經知曉這一事件，「現在正在調查中」。

上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）
上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）

大象新聞報導，根據內容來看，張老師發了自己的美照，稱自己很青春，還主動表示「我想抱抱你」；在男生說只能「鉆小樹林了」的時候，她還調侃說要去酒店；她稱男生是「全世界最溫柔最可愛」的人，說自己對男生「有欲有求」……。男學生和老師談話時也有超越師生關係的話，諸如「到時候見面我幫你」、「我也想抱抱你」之類。

上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）
上海一女老師與16歲學生在微信聊天的截圖。（取材自微博）

張老師曾在江蘇省師範生教學基本功大賽、第五屆全國高等院校化學專業教學素質大賽等賽事中獲獎。她任教期間也表現優異，學校還拿她的教學視頻來做宣傳，不過，現在這些視頻都被下架了。

另據瀟湘晨報報導，陜西榆林一名女網友爆料自稱是吳堡中學高三學生，日前被班主任馬某林叫到辦公室，以分析成績為由讓她坐在旁邊。「他拉我的右手，後面拉起我的左手，我左手有傷，他又拿了一個創可貼給我貼上。整個過程我掙脫過但是他又牽起來。又給我分析成績，但是總會扯到其他的事情上，比如說我很漂亮，還有別的不堪入耳的話。」

涉猥褻高三女的吳堡中學班主任。（取材自瀟湘晨報）
涉猥褻高三女的吳堡中學班主任。（取材自瀟湘晨報）

該網友稱，迫於馬某林是班主任，且整棟樓沒有任何人，她很害怕，只能一直忍著。「大概十幾分鐘左右，我要回教室，臨走之前一直抱著我不讓我走……，在我臉上親了一口，我甩開他跑回了教室……」

文章提到，她的父親與馬某交涉，馬某多次表示「我對你女兒這兩年，真的像女兒一樣」，吳堡縣教育局的一名工作人員透露，目前此事各個部門正在處理，涉事老師已經被停職、停課。

教育局 微信 微博

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