我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國海警突強制臨檢金門遊艇 遊客驚嚇憂回不了台灣

紐約市近千無證客露宿街頭地鐵 華人憂心社安

豫10歲童遭煙花插後腦勺爆炸不治 父母悲痛重賞尋兇

中國新聞組／北京19日電
網民分享的狼嚎火箭。（取材自微博）
網民分享的狼嚎火箭。（取材自微博）

河南一名10歲男童大年初三隨家人回老家途中，因拿壓歲錢下車給妹妹買吃的，遭類似「狼嚎」的帶尖頭煙花扎進後腦勺後爆炸，因傷勢嚴重於17日不治。由於警方迄未找到禍首，家屬悲憤之餘在抖音發帖尋找目擊證人，請網民幫忙轉發尋找燃放人，「定重謝」。家屬稱，孩子的奶奶已精神崩潰，孩子父母三天滴水未進，最大的訴求就是盡快找到兇手。

來源：YouTube

大皖新聞報導，男孩樂樂的二姑還原了事發經過，指12日晚侄子一家五口從老家開車回縣城，路過事發地，有很多人在放煙花，一度堵車，樂樂想拿著壓歲錢去給妹妹買吃的，於是爸爸帶著他一起下車。當時，兩人一前一後，從人行道走向斑馬線，突然從人群中竄出一個類似「狼嚎」的煙花，扎進了樂樂的後腦勺，爆炸了。「他爸聽到炮響，往後一看，孩子已經躺在地上昏迷過去了，一大片血。」

網民分享狼嚎火箭燃放威力，有人稱「能把月亮給炸下來」。（取材自微博）
網民分享狼嚎火箭燃放威力，有人稱「能把月亮給炸下來」。（取材自微博）

「孩子送到醫院，做了三次手術，最後沒有搶救過來。」樂樂二姑說，現場也報警了，但還沒有找到兇手。「那個煙花應該是叫狼嚎火箭類的，肯定要朝天上放的，不知道為什麽朝人群放，縣公安局也在全力幫我們排查兇手，現在一家人都非常傷心，最大的訴求就是盡快找到兇手。」

此事件在網路上引發網民對於是否開放放煙花的爭論，有人表示「早禁止放煙花就不會發生這悲劇了」、「老家這幾天每天從早放到晚，不帶停的，嚴重擾民」。也有人表示「我支持限，而不是禁」、「不是禁不禁煙花的問題，而是亂放傷人的問題」。

截止目前，尉氏縣並無相關部門出面回應此事件。

河南 抖音

上一則

成都牽手門女主角抖音直播被禁 逾2.5億點閱 網：教別人當三？

下一則

非傅園慧…他投訴在長白山打車被宰沒下文

延伸閱讀

父母用AI重現兒子聲音 抗議反控槍議員

父母用AI重現兒子聲音 抗議反控槍議員
守歲、放鞭炮和煙花

守歲、放鞭炮和煙花
日本4歲女童被灌防凍劑、藥物虐死 姑姑6年前死亡惹疑

日本4歲女童被灌防凍劑、藥物虐死 姑姑6年前死亡惹疑
市長探英雄警探劉文健父母

市長探英雄警探劉文健父母

熱門新聞

人工養殖的娃娃魚。(取材自紅星新聞)

活化石娃娃魚養殖跌落神壇 一斤賣30元如同尋常魚

2024-02-16 01:00
劉謙(左)睽違5年登上春晚表演魔術，身旁主持人的表情讓這一表演迅速衝上微博熱搜。圖／摘自CCTV春晚YouTube

劉謙睽違5年登春晚又失手？主持人一表情衝上微博熱搜

2024-02-09 10:22
王羽佳在演奏後。（取材自Instagram）

踩高跟、穿短裙 熱情奔放的中國鋼琴魔女王羽佳

2024-02-15 01:00
安琪兒用筷子夾火龍果疑放在下體摩擦。（視頻截圖）

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

2024-02-17 06:30
中國快遞業者「極兔速遞」2022年11月26日高調宣布，聘請梅西成為該公司全球品牌代言人，如今也受梅西香港事件波及。（圖／取自《界面新聞》）

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

2024-02-11 13:44
遊客在海南省三亞市蜈支洲島旅遊區戲水。（新華社）

遊客困三亞 當局、網友都教：曲線回家最便宜

2024-02-15 01:27

超人氣

更多 >
賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝

賈玲春節檔冠軍不保？ 「熱辣滾燙」日票房暴跌 …這部片逆勢衝
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…

「繁花」黃河路霸道老闆娘原是星女郎 「搧胡歌巴掌」演技一戰成名…
節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火

節氣「雨水」來了 4生肖注意過敏 忌大動肝火