豫10歲童遭煙花插後腦勺爆炸不治 父母悲痛重賞尋兇

網民分享的狼嚎火箭。（取材自微博）

河南 一名10歲男童大年初三隨家人回老家途中，因拿壓歲錢下車給妹妹買吃的，遭類似「狼嚎」的帶尖頭煙花扎進後腦勺後爆炸，因傷勢嚴重於17日不治。由於警方迄未找到禍首，家屬悲憤之餘在抖音 發帖尋找目擊證人，請網民幫忙轉發尋找燃放人，「定重謝」。家屬稱，孩子的奶奶已精神崩潰，孩子父母三天滴水未進，最大的訴求就是盡快找到兇手。

來源：YouTube

大皖新聞報導，男孩樂樂的二姑還原了事發經過，指12日晚侄子一家五口從老家開車回縣城，路過事發地，有很多人在放煙花，一度堵車，樂樂想拿著壓歲錢去給妹妹買吃的，於是爸爸帶著他一起下車。當時，兩人一前一後，從人行道走向斑馬線，突然從人群中竄出一個類似「狼嚎」的煙花，扎進了樂樂的後腦勺，爆炸了。「他爸聽到炮響，往後一看，孩子已經躺在地上昏迷過去了，一大片血。」

網民分享狼嚎火箭燃放威力，有人稱「能把月亮給炸下來」。（取材自微博）

「孩子送到醫院，做了三次手術，最後沒有搶救過來。」樂樂二姑說，現場也報警了，但還沒有找到兇手。「那個煙花應該是叫狼嚎火箭類的，肯定要朝天上放的，不知道為什麽朝人群放，縣公安局也在全力幫我們排查兇手，現在一家人都非常傷心，最大的訴求就是盡快找到兇手。」

此事件在網路上引發網民對於是否開放放煙花的爭論，有人表示「早禁止放煙花就不會發生這悲劇了」、「老家這幾天每天從早放到晚，不帶停的，嚴重擾民」。也有人表示「我支持限，而不是禁」、「不是禁不禁煙花的問題，而是亂放傷人的問題」。

截止目前，尉氏縣並無相關部門出面回應此事件。