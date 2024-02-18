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黑龍江「曹園事件」拉下74幹部 舉報人因盜伐被判刑6年

中國新聞組／北京18日電
位於黑龍江牡丹江市張廣才嶺國有林區的曹園。（取材自環球人物）
位於黑龍江牡丹江市張廣才嶺國有林區的曹園。（取材自環球人物）

五年前黑龍江的「曹園事件」導致74名黨政幹部被問責，案件舉報人張學成隨後也被舉報「盜伐林木」，一審判決日前出爐，認定張學成盜伐有罪，判處有期徒刑6年，並處罰金。張學成的辯護人藺文財則因認為質疑此案有領導干預、張學成遭曹園老闆曹波報復，反被控誹謗遭警方傳喚。

貝果財經報導，據牡丹江愛民區人民法院一審判決書顯示，舉報張學成的是三名曹園員工，也是此案關鍵證人。針對張學成盜伐範圍的鑑定有三次，結果分別是37立方米、174立方米、72立方米，落差極大，但法院最終認定張學成盜伐174立方米，共2841棵樹。

張學成案被當地警方定性為重大林木盜伐案件。聯合調查組曾在舉報人帶領下深入林區現場...
張學成案被當地警方定性為重大林木盜伐案件。聯合調查組曾在舉報人帶領下深入林區現場調查取證，為時半個月。（取材自看看新聞）

張學成2019年舉報商人曹波為建私人莊園「曹園」毀林百畝、削山挖湖，引發輿論高度關注。曹波被抓後，隨即舉報張學成涉嫌濫伐林木，當地公安局2020年時並未立案，但2021年又在曹園員工舉報下將張學成刑拘。

曹園原本預計年收入近2億。（取材自新京報）
曹園原本預計年收入近2億。（取材自新京報）

公訴人指控稱，張學成2010年在曹波介紹下，承租了當地軍馬場1348畝林場，2011年辦理了七張採伐證，可採伐總量為101立方米，但張學成與其弟張學功採伐的數量與範圍都超過規定，並將多餘的松木桿透過曹波等人銷售獲利。

超出採伐證的採伐數量究竟是多少？辯護人藺文財表示，法院採用的牡丹江市公安局森林分局鑑定結果大有問題，因為當天鑑定人員只花了一天就認定2841棵樹為盜伐，平均每棵樹鑑定用時僅12.67秒，「這是絕對無法完成的」，他已向黑龍江省司法廳提出行政覆議、撤銷司法鑑定意見申請，目前已經進入行政訴訟程序，他批評愛民法院不應該在結果出來前繼續審理。

張學成的辯護律師魏景峰表示，沒有證據能證實張學成盜伐，唯三的證人均為曹園員工，但他們在偵查兩年多後才做證，十分可疑。

張學功的辯護律師馬騰溪則指出，指控稱張氏兄弟盜伐林木的總棵樹為5040棵，但公安機關查實的證據顯示被伐樹木總數只有3000多棵。

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