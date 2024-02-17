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住海南島民宿10天花2萬 退租須把馬桶洗乾凈

中國新聞組／北京17日電
有遊客住海南民宿10天花2萬，退房被要求擦馬桶。（取材自界面新聞）
有遊客住海南民宿10天花2萬，退房被要求擦馬桶。（取材自界面新聞）

一名遊客近日在網上發布影片，稱自己在海南島租房遊玩，10天的住宿費用達2萬元（人民幣，下同，約2810美元），然而在退房時卻被房東告知，必須將馬桶擦得乾乾淨淨才能離開，影片引發社會關注。對此，當地部門已介入協商處理。

來源：YouTube

綜合媒體報導，據「這裡是儋州」微信公眾號消息，儋州市住房和城鄉建設局發布對「海花島2月15日房屋租賃糾紛問題」調查處理情況的通報。經查，2024年2月2日，租房人王某與某中介公司（房東委托方）員工簽訂「房屋租賃合同」，雙方在合同中約定，租客須在退租前做好房屋的衛生打掃工作，如提前解除合同不退租金，作為對出租方的補償。

王某於2月2日辦理入住，2月15日申請提前退房，雙方因房屋衛生標準產生糾紛並經相關部門協調，該中介公司已於當天退還5000元押金並負責後續衛生事宜。

海南儋州市旅遊和文化廣電體育局一名工作人員說，該宗事件是租客與仲介公司因衛生問題發生糾紛，已經協商處理。因為是託管的民宿，租客退房時是否有義務打掃衛生，要以雙方出租合同上的協議為主。

對此，網民意見不一。有網民認為，租房不是住酒店，退租時當然要打掃乾淨，房東的要求沒問題。但也有網民認為，10天2萬元房費，已經很高了，再讓租客自己打掃有點說不過去。但不少意見認為，片面之詞不足為信，「不是誰先發影片，就說誰就對」，認為房東也應拿出影片證據，接受社會公評。

房東 租客 微信

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