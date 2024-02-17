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遊紐西蘭住Airbnb 華女控白人房東歧視

中國新聞組／北京17日電
華女遊紐西蘭住Airbnb，稱遭到白人房東霸凌。(取材自自媒體「發現紐西蘭」)
華女遊紐西蘭住Airbnb，稱遭到白人房東霸凌。(取材自自媒體「發現紐西蘭」)

來自中國的Chen女士1月底給自己規畫了一次紐西蘭之旅，這不是她第一次來紐西蘭，但是這次的體驗卻把她「惡心壞了」。

自媒體「發現紐西蘭」po文，「當時多訂有折扣，我就直接訂了19晚，每晚費用100紐幣(約62美元)。現在想想，應該先訂幾晚再決定的。」Chen說。1月31日入住後，她開始覺得不對勁。

「我剛入住，房東就給了我一堆口罩讓我平時戴上，理由是中國有Covid。」Chen說，當地戴口罩的人很少，房東自己和其他房客都不戴，而和Chen同住一樓的長租客英國女孩，還有一對德國情侶，在這裡打工換取住宿，都沒有口罩的限制，Chen感覺受到差別對待與歧視

此外，房東還對Chen提出很多要求，包括平常不能去公共空間，只能在自己臥室或院子待著；如果要用廚房，要等房東和另外客人用完了才能用；洗衣機不能動，想把衣服放進去只能由房東來完成，烘乾機有，但Chen晾曬衣服要到外面去；房間的室內門根本沒有鎖，所以房東總是隨意進出她房間。

Chen已連夜搬走並向Airbnb投訴，她說：「房間門不能鎖，半夜房東如果再進來怎麼辦？我的安全誰來保證？」由於工作原因，Chen經常出國，理解有時會存在文化差異，但是這次的遭遇實在離譜。

然而房東也有話要說，指要求戴口罩是出於善意，而非種族主義，因為當時基督城很多人感染Covid；進出房間問題，房東認為自己每天進入房間是打掃清潔，並沒有錯。

有網友覺得「每晚100紐幣不便宜，還搞得像寄宿家庭一樣處處受限，沒必要」、「付了房租，房間就應該屬於房客，而且房東行為上有歧視」。

「歧視」是一個敏感的話題，紐西蘭到底存不存在歧視，一直以來都爭論不休。這不是基督城第一次被華人「勸退」，一個同樣在基督城住Airbnb的網友說：「房東習慣對亞洲人的睡眠習慣評頭論足，而且感覺基督城愈來愈不友好。」

華女遊紐西蘭住Airbnb，稱被白人房東差別對待。(取材自Airbnb紐西蘭官網...
華女遊紐西蘭住Airbnb，稱被白人房東差別對待。(取材自Airbnb紐西蘭官網)

房東 口罩 歧視

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