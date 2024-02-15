遊客搖到橋翻？河南網紅橋出現「倒掛」驚險畫面

河南一景區網紅橋發生側翻，遊客「倒掛」半空。(取材自上游新聞／視頻截圖）

河南 洛陽市新安縣龍潭大峽谷景區日前發生網紅橋側翻意外，多名遊客因此倒掛半空。危險畫面傳出後，網友皆驚呼「太嚇人了」，景區也暫停項目運營做調查。

來源：YouTube

上游新聞報導，龍潭大峽谷網紅橋項目名稱為高空鋼索橋，是建在峭壁上的全長88米、高36米的高空鐵索橋。

新安縣文旅局工作人員者表示：「項目已經暫停了，昨天我們就讓它停了接受調查」。就調查結果，該工作人員表示不存在安全問題，就是遊客自己晃動。「橋是有雙保險的，有安全繩，也有安全鎖。是涉事遊客自己晃動的勁比較大，自己腳踩空」。

對於遊客的情況，工作人員指出，當時這個項目有兩名工作人員安全值守，當時也提示和警示過，第一時間就把踩空的當事人安全歸位了，順利體驗完了這個項目。遊客下橋後並沒有受傷，說是自己在玩。

此前，龍潭大峽谷景區在接受採訪時曾稱，現場的安全員已經把遊客全部救下來了。遊客可能是自己在晃動，「就是意外」。

新安縣文旅局工作人員說明，該項目在2023年7月經過了第三方檢測 ，沒有問題，年限是一年。今年1月30日，洛陽文化旅遊投資 集團黨委書記、董事長張秀峰到龍潭大峽谷景區檢查了安全生產工作，並對景區運營、春節活動等工作提出了要求。