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為亡弟追兇26年 廣東女和嫌犯網聊3年套出關鍵證據

中國新聞組／北京15日電
女子在聊天過程中，套出嫌犯的名字。(取材自封面新聞)
女子在聊天過程中，套出嫌犯的名字。(取材自封面新聞)

為了揪出殺害弟弟的兇手，廣東女子李海玉追尋了26年，歷經被騙錢、險被拐賣甚至離婚，李海玉隱藏身分與兇手網聊三年，終於成功套取信息。2020年因為證據不足，嫌犯被釋放。但在今年春節前，47歲的李海玉收到檢察院通知，嫌犯已被逮捕，案子將移交檢察院。

封面新聞報導，1992年底，李海玉的父母在湛江承包甘蔗地的時候，收留了一名易姓邵陽老鄉，雇請他砍甘蔗。但李海玉9歲弟弟李煥平被易男從學校帶走。3個月後，警方在一片甘蔗地發現一具疑似屍體。李海玉的家人辨認後確定為李煥平，將屍體在當地落葬。

1997年，20歲的李海玉開始天南地北地追兇，幾乎走遍了雲貴川和江浙、兩廣。期間她被人騙過錢，差點被拐賣，丈夫與她離婚，而後父親鬱鬱而終。2016年夏天，李海玉找到已經更名為易某青的易某華，與對方搭訕，之後網聊三年套取信息。

李海玉說：「我當時很激動，有些發抖，使勁咬著舌頭強迫自己淡定。然後用工友妻子的身分搭訕，跟他套近乎，加了微信，才知道他已經改名為易某華。」

李海玉花了3年時間與易某華網聊，經常有意無意地打聽他在什麼地方打工，以便隨時掌握對方的動向。直到2019年3月5日，易某華在微信上承認，易某青是他青年時期用的名字，兩個名字都是他。

2020年5月，易男落網後供述了作案過程，但當年埋屍的地方多次施工，屍體已無法找到，案卷材料又丟失，無法形成證據閉環，易某華後被釋放。

「他們家就在我家的隔壁鎮，這兩年我一直焦慮失眠，聽力開始出問題。」李海玉說。

報導指出，2022年11月，廣東省人民檢察院出具的「刑事申訴結果通知書」顯示，該院在立案復查過程中補充了部分新證據，足以認定易某華殺害李煥平的犯罪事實，決定撤銷此前「不起訴決定書」，將案件移交湛江市人民檢察院依法層報最高人民檢察院核准追訴。

李海玉並不清楚補充到了什麼新證據，「我只知道，當地警方在2022年2月重新去那附近尋找了一次屍骨」。她在2月6日接到了檢察院電話通知，說易某華已經被逮捕了，案子移交給檢察院，這次易某華被移交起訴，李海玉希望能有一個確鑿的結果。

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