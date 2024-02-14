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炒股欠高利貸 上海股神曹欣跳樓亡

中國新聞組／北京14日電
有「私募股神」稱號、年僅34歲的上海知名基金管理人曹欣傳輕生亡。（取材自微博）
有「私募股神」稱號、年僅34歲的上海知名基金管理人曹欣傳輕生亡。（取材自微博）

中國股市今年以來波段暴跌，投資人陷入慘賠，有「私募股神」稱號、年僅34歲的上海知名基金管理人曹欣，疑因投資股市虧損後借高利貸，卻因股市持續暴跌無力償還，已在農曆春節前跳樓身亡。

綜合深藍財經、財新網等中國財經媒體報導，曹欣墜樓身亡的消息是在9日農曆除夕夜傳出，來源是一張網路社交平台的對話截圖，內容直指上海一名私募量化基金管理人跳樓身亡，當晚隨即有業界人士透露，死者即是曹欣。

財新網報導10日證實曹欣跳樓身亡，指死因是「個人心理健康原因離世」，但也提到曹欣的死因與陸股這段時間大跌有關。而來自投資業界的說法之一，是曹欣因為持有的小型股暴跌導致資金斷鏈；另一種說法直指，曹欣因資金斷鏈而借高利貸試圖攤平，結果陸股進一步暴跌，導致無力償還。

報導指出，曹欣個人的新浪微博帳號在1月28日發出最後一條動態，內容提到他在印尼雅加達考察海外市場，並指今年開始「重點放海外」。在此之前，他在這一帳號多半分享跑步、參加馬拉松等運動的訊息。但網友發現，他常在微博感嘆「世事無常」，也曾強調「活在當下，即使在下一刻離世也不會有遺憾」等語。

根據報導及公開資料，曹欣生於1990年，畢業於廈門大學，擁有上海交通大學高級金融學院企管碩士（MBA）學位，是天理（上海）資產管理有限公司創始合夥人，並擔任中蓉控股集團有限公司董事長。

報導指出，曹欣參與創辦的天理資產管理，專長中國科技產業股權投資的基金管理，長期著墨先進製造、人工智慧、新能源等領域，已投資數十個項目，並與中國多個地方政府合作。

投資 微博 心理健康

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