長城證券原副總裁違規炒股 沒收近1.2億元

長城證券原副總裁韓飛因違規買賣股票，總計被罰沒近1.2億元。(取材自長城證券官網)

長城證券 原副總裁韓飛因違規買賣股票，被沒收違法所得5868萬元，並處以5868萬元罰款，總計被罰將近1.2億元(約1668.5萬美元)，並遭罰10年禁入證券市場。

觀察者網報導，政治處罰決定書顯示，韓飛2005年2月至2022年4月涉案期間，歷任長城證券諸多主管職務，屬於不得買賣股票的證券業從業人員，但他持有持有「韓飛」、「韓浩」兩張身分證，韓浩身分證由韓飛長期持有並使用，經核查，韓浩與韓飛為同一人。韓飛實際控制並長期違規使用以「韓浩」、其父親「韓某超」、二嫂「張某蘭」、妻子「麥某笑」、妻妹「麥某鋒」等名義開立的共計六個證券帳戶。

2016年1月至今，「韓浩」等證券帳戶組共有140筆廣東省外下單、交易金額1億2206萬6605.09元，其中137筆交易與韓飛出行記錄匹配，匹配度96.93%。「韓浩」等證券帳戶組具有交易品種集中、交易期限長、交易軌跡集中、交易頻率偏低的特點，且帳戶之間交易品種高度重合，資金去向均為韓飛投資 、購房和消費等。

處罰決定書顯示，韓飛使用「韓浩」等證券帳戶組合計交易金額43億7975萬5535.73元，截至2022年9月30日獲利5868萬4867.53元。

證監會認為，韓飛的行為違反「證券法」第40條第1款關於禁止證券公司從業人員直接或以化名、借他人名義持有、買賣股票的規定，構成「證券法」第187條所述違法行為。