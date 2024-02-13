武警行凶？山東莒縣爆重大凶案10多死 一說外務員返鄉「槍殺幾家人」

X平台帳號「李老師不是你老師」張貼關於山東日照凶案的消息。（取材自X@whyyoutouzhele）

網上近日盛傳山東日照莒縣洛河鎮發生一男子傷害十多名村民的重大凶案，不過，相關消息隨後被封鎖。有官方背景的港媒曾一度發出相關報導後又刪除，與此同時，微博流傳一份未經證實的「日照市委政法委」緊急通知，事件至今撲朔迷離，有網民猜測「壓下來了吧」。

來源：YouTube

自由亞洲電台報導，鳳凰網11日刊出報導「網傳山東莒縣一男子涉嫌傷害多名村民？官方：嫌犯已被控制」，12日也刊出「山東某縣命案追蹤：官方表示受害者超10人，一嫌犯已被控制」，但上述兩篇文章都已刪除。

在上述報導中提到，事件發生地「疑為莒縣洛河鎮宅科村」；而12日的報導則強調，記者從當地多部門處獲悉，該案受害者有「十多位」，一嫌疑人已被控制。

自由亞洲電台指出，在X平台上，有網民說，這起事件有槍擊發生，有醫護人員死亡，甚至有人傳說行凶者為一退休 武警。另有網民稱，該起事件中，為外務人員回到家鄉，用自製鋼彈槍，槍殺了幾家人，死亡十人以上。

X平台帳號「李老師不是你老師」則指出，兇手30多歲，死者十餘人，其中一人曾是兇手的老師，同時傷者十餘人；有當地急救中心的醫護人員到場，也遭到攻擊喪命；警方已經封鎖了村莊道路。

對此，自由亞洲電台聯繫莒縣人民醫院、莒縣所屬的日照市急診中心、莒縣公安局，以及洛河鎮所屬派出所等單位，但都無人回應。

至於網上則出現一些疑似暗指事件的關鍵字，例如「壓下來了吧？」

也是在當晚，網路開始流傳一則落款為「日照市委政法委」的「關於建立社會矛盾風險隱患日報告製度的緊急通知」，發出時間為2月11日。

通知要求「重點排查可能誘發個人極端案事件的風險隱患」，並具體點名了增加排查的16類人員：排查房地產 、醫患、勞資、涉婚姻鄰里糾紛人員、涉訪人員、投資 失敗、工作失業、生活失意、情緒失意、關係失和、心態失衡、精神失常、年少失管人員、有暴力傾向揚言報復社會人員、可能引發暴力衝突人員等。

對這個通知，有人調侃說，除了黨員，其他人都被排除。但也有人質疑此通知的真實性。