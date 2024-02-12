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陷「忘年交」 中國國家安全部曝留學生被境外間諜策反細節

中國新聞組／北京12日電
中國留學生被境外間諜情報機關策反，被依法處理。此為示意圖，與新聞無關。(路透)
中國留學生被境外間諜情報機關策反，被依法處理。此為示意圖，與新聞無關。(路透)

微信公眾號「國家安全部」7日公布一則案例：張某，某境外高校畢業生，因在境外學習期間被境外間諜情報機關拉攏策反，從事間諜活動，被依法處理。

觀察者網報導，因高考失利，在苦讀一年語言預科之後，張某2006年以優異的成績進入了某國排名前列的高校。因為成績出色，張某成為了班長，負責聯繫該校的中國留學生，並且得到了該校校領導凱迪的「賞識」，擔任其中文老師，兩人也因此成了「忘年交」。這個「忘年交」，一步步地把張某推向了境外間諜情報機關精心設計的陷阱。

據報導，有一天，讀大三的張某被凱迪叫到辦公室，凱迪向張某介紹了兩個外國人，並稱張某學業表現非常出色，一定可以「幫助」他們做事。於是自稱埃克森(化名)、伊森(化名)的兩個外國人請張某幫忙提供該校中國留學生的情況，還答應給予張某豐厚報酬。他們對張某的要求也愈來愈多，索要的信息也愈來愈敏感。

報導指出，有一次，二人向張某提出需求時，直接向其亮明了該國間諜情報機關工作人員的身分，並以張某之前提供的敏感信息為威脅，要求張某加入該國間諜情報機關。在境外間諜情報機關人員的金錢利誘和威脅下，涉世未深的張某淪為了幫助他們竊密和監視中國留學生的「提線木偶」。

據報導，臨近畢業時，許多中國國內科研院校赴該國開展招聘或者組織交流活動，張某頻繁與這些機構接觸，也有了回國就業的想法。但張某無法達到這些科研院校要求的「所有課程成績必須為A」基本要求，凱迪告訴張某自己可以幫助他更改成績單，還可以寫一封推薦信，讓張某得到進入國內某科研院所工作的機會。作為交換，張某要在回國以後繼續配合完成埃克森、伊森的任務。

報導說，在對方的「幫助」下，張某回國後如願進入某科研院所工作，仍繼續為境外間諜情報機關工作。在境外間諜情報機關的指導下，張某成為了所裡的「熱心人」，比如同事老王有涉密資料需要銷毀，張某就「熱心」地幫助他整理盤點，並偷偷藏起來並交給境外間諜情報機關的手中，造成了我國科研數據的洩漏。

國家安全機關經縝密偵查，及時鎖定了張某的違法犯罪活動，並對其依法實施審查。最終，張某因犯間諜罪受到了法律嚴懲。

間諜 中國留學生 微信

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