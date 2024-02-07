男偷賣女友黃金、名牌包用作戀愛開銷 「別人的不敢偷」

涉案被竊物品。（取材自澎湃新聞／虹口區檢察院供圖）

為維持戀愛花銷，上海一名男子偷女友的黃金項鍊、黃金吊飾、鑽戒和香奈兒挎包等物品變現。男子被以竊盜罪判處有期徒刑二年，並處罰金1萬元（人民幣，下同，約1396美元），同時追繳贓物發還被害人。

澎湃新聞報導，2月5日，上海市虹口區人民檢察院介紹，5月上旬的一天晚上，因為母親需要用項鍊，邵小姐在家翻箱倒櫃尋找自己的兩條黃金項鍊，卻怎麼都找不到了，而同時不見的還有幾個黃金耳墜、鑽戒和名牌包。她懷疑家中進過小偷，但家裡沒有窗、門被撬開的痕跡，她想了想只有男友于某有自己家的鑰匙。而打電話給于某時，于某卻拒不承認，還告訴她「先不要聲張」。隨後，于某稱自己要「回老家」，坐火車離開了上海。

據報導，邵小姐懷疑是男友偷了自己東西，遂去派出所報警，但此時于某的電話已經打不通了。直到半個多月後，警方發現于某再次出現在上海，遂將其傳喚至派出所，于某這才交代了盜竊女友物品的事實。

「我工作賺的錢付不了戀愛花銷，怕她嫌我窮看不上我，就偷點東西賣了維持開銷。」于某交代。他和邵小姐確立戀愛關係有一年左右，從2023年3月開始，他就陸續悄悄偷走女友的黃金項鍊、黃金掛墜、鑽戒和香奈兒挎包等物品，並先後通過黃金回收店鋪、愛回收店、奢侈品回收等方式出售給他人變現。

當警方詢問為啥要偷女朋友的東西時，于某回答：「別人的我也不敢偷。」至案發，其盜賣邵小姐物品共獲取贓物3.6萬餘元人民幣。賣來的錢款用於兩人的日常花銷以及給女友購買手機及平板電腦等物品。

報導稱，檢察官介紹，雖然于某偷拿女友財物變現後所得錢款均用於雙方共同生活開銷，但錢款的如何使用僅是對盜竊所得財物的一種處分行為，並不影響認定于某實施了盜竊行為。審理本案後虹口區檢察院認為，于某以非法占有為目的，秘密竊取公私財物，數額較大，其行為已觸法，應以盜竊罪追究其刑事責任。