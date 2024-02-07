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放家中名牌包竟變贗品 上海保母為還債 偷偷變賣雇主百萬名牌包

中國新聞組／北京7日電
賴女士家中奢侈品包變成了「贗品」。(取材自澎湃新聞)
賴女士家中奢侈品包變成了「贗品」。(取材自澎湃新聞)

年關將至，上海傳出一名保母為還外債，竟趁雇主外出，以假包偷偷替換雇主價值百萬（人民幣，下同）的四只奢侈品包到網上變賣。

澎湃新聞報導，價值40餘萬元的愛馬仕包鎖扣突然變樣了，包主賴女士隨後檢查家中其它包包發現，竟還有4只價值不菲的奢侈品包莫名變成了「贗品」，初步估算損失近100萬元。賴女士日前向上海市公安局浦東分局濰坊新村派出所報警。濰坊新村派出所會同分局刑偵支隊、陸家嘴公安處等單位趕往現場調查。

「家中就父母和一個保母住，平時也沒有客人拜訪，又不可能是他們3人調包的。」很明顯，賴女士非常信任「家人」。但經驗豐富的辦案民警卻留了個心眼，調查中有意無意多問了保母陸某某幾個平常問題，但陸某某神情緊張、回答支支吾吾，民警由此有了初步的方向。為了不打草驚蛇，警方並沒有帶陸某某回派出所作進一步調查，而是留下賴女士的微信後便離開了。

回所後，警員立刻聯絡賴女士：「你趕緊去網上二手交易平台查一下有沒有沒換走的涉案奢侈品在售賣，我們判斷嫌疑人盜竊此類物品很可能會急於出手。」

不出所料，賴女士很快發來訊息：「我找到了三只在網上售賣的包，上面的划痕與我被盜的包一模一樣。」

根據賴女士的信息，民警立刻趕往該網店的線下實體店，並找到涉案包的交易記錄和交易人，在掌握證據後，警方上門將犯罪嫌疑人，即賴女士家中保母陸某某抓捕歸案。

經審，嫌疑人陸某某如實供述了犯罪事實。原來，陸某某為還外債而鋌而走險，趁賴女士帶父母外出旅遊期間，在網上購買高仿同型號奢侈品後，將正品寄放二手奢侈品店轉賣並從中獲利。

目前，犯罪嫌疑人陸某某因涉嫌竊盜罪已被依法刑事拘留。

警方將犯罪嫌疑人陸某某抓獲。(取材自澎湃新聞)
警方將犯罪嫌疑人陸某某抓獲。(取材自澎湃新聞)

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