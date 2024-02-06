河南奇葩婚 遇大雪讓賓客在「豬圈」吃席 網：吃不下飯了

河南駐馬店一場婚宴遇大雪，賓客在豬圈裡吃席。（視頻截圖）

河南 駐馬店一名男子發視頻，分享自己參加婚宴卻遇上大雪，結果賓客在豬圈裡吃席，引起不少網友關注。

視頻中可以看到豬圈經過了精心打掃，地面乾凈整潔，鋪上了紅色地毯，甚至還搭起了棚子以防飄雪。賓客們在這樣的環境下圍坐一桌，氣氛熱鬧非凡。

綜合媒體報導，拍攝者史先生稱，婚宴大雪不方便在外面擺露天宴席，正好主人家以前曾養過豬，豬圈閒置許久，就想到在豬圈擺宴席。史先生表示，這家人已經很久沒養豬了，豬圈裡都是打掃得乾乾凈凈的，豬圈有頂棚，比起在外面淋雪強多了。

河南駐馬店一場婚宴遇大雪，賓客在豬圈裡吃席。（視頻截圖）

視頻引起網友討論，有網友認為既然很久不用，而且也打掃過了，其實也沒多大問題。但也有人表示，周圍的石墻讓自己很沒食欲，一想到以前是豬圈就吃不下飯。

新娘凌晨2時出嫁，全網一看嚇壞「根本鬼片場景」。（視頻截圖）

像鬼片？福建新娘凌晨扛轎嫁

另外，福建也有奇葩婚禮，結婚大喜之日通常是早上迎娶，中午或是晚上宴客，不過有一位新娘卻罕見在凌晨2時出嫁，加上當時轎夫們冒雨扛轎，影片曝光讓網民們看了寒毛直豎，直呼就像是鬼片場景。

香港 01綜合媒體報導，福建省三明市一位新娘在凌晨2時出嫁，男方家人齊聚在新娘家中迎親，事後新娘被新郎抱上花轎，迎親隊伍也緊緊跟隨。不過因為路不平，加上沒什麼路燈，眾人只能一路打著燈光護送。在鏡頭下，花轎環繞在迷霧中，再搭配昏暗的燈光，畫面顯得十分詭譎，像極了鬼片中的鬼新娘。

邱姓攝影師解釋，新人是客家人，當地習俗是半夜出嫁，可以為新娘帶來好運，並確保新婚夫婦的婚姻生活順利。當地大部分人結婚都遵從習俗，只有少部分人會在白天出嫁，一般宴席定在白天中午舉辦。

不過畫面曝光後仍讓網民們嚇傻，「這麼喜慶的事情，怎麼拍得這麼恐怖」、「對不起，原諒我鬼片看太多」、「新娘半夜出嫁如果不知道的路人會碰見，會不會被嚇到」。但也有人表示尊重，「這種獨特的風俗還是挺不錯的，我覺得儀式感滿滿」、「真的很讓人感動啊，我覺得白天中午辦的還是很多的」、「尊重當地風俗！新婚快樂」。