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中學老師強吻、摸遍女學生 爆料者上傳影片 警方已介入

中國新聞組／北京6日電
河北一中學教務處老師性騷擾女學生。（視頻截圖）
河北一中學教務處老師性騷擾女學生。（視頻截圖）

有部落客近日發布圖文、影片爆料稱，河北衡水志華實驗中學教務處老師田某在辦公室內強吻女學生，還多次撫摸其身體。此事引發關注和熱議。公安部門已經介入調查。

上游新聞報導，爆料者還上傳了兩段相關影片。影片顯示，一男子與穿著校服樣式服裝的女生進行親密接觸，並多次對其身體進行撫摸、親吻臉蛋。上游新聞記者查詢發現，女生所穿衣服樣式，與志華實驗中學夏季校服相似。

曝光的還有相關對話截圖，但對話雙方的身份不太確定。在對方發出關於猥褻的法律定義和處罰後，有人接話「明白，我確實該反思」。對方回道：“您作為教務處的一名幹事，有很多女生認為受到了性騷擾，有很多女生在和你的溝通中極度缺乏安全感，感到生理不適……”

衡水志華實驗中學公眾號資訊顯示，學校成立於2016年，教職員318人，66個教學班，在校生3600餘人，是經衡水市高新區行政審批局批准成立的全日寄宿制普通高中學校。上游新聞多次試圖聯絡校方，但電話一直無人接聽。最後，一位學校行政人員聽明來意後，表示不清楚此事，隨即掛斷電話。衡水高新區教育局相關科室負責人表示，學校已經放假，志華實驗中學為民辦學校，關於此事教育局正在核實了解。負責人回應記者稱，他們都在現場了解核實，結果會向外界公布。

河北一中學教務處老師性騷擾女學生。（視頻截圖）
河北一中學教務處老師性騷擾女學生。（視頻截圖）

教育局 性騷擾

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