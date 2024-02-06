哈爾濱10歲女童自家樓道失蹤 母尋13年獲心碎結果 已被性侵遇害

侯佔忠介紹，燕燕的書包當時就丟在樓道內。(取材自上游新聞)

黑龍江哈爾濱市一名10歲女童，2011年1月在自家樓梯內失蹤後，杳無音信。十幾年來，她的父母走遍全國尋找，飽受精神折磨。今年1月25日，這對父母終於等到女兒的消息，卻是令人心碎的結果，涉及女兒的刑事公訴案件開庭審理，他們才得知女兒當年被強暴並遇害，再也回不來了。

上游新聞報導，哈爾濱市呼蘭區的侯佔忠和張春霞夫婦，過去13年裡，他們的生活幾乎完全被尋找失蹤的女兒佔據。

張春霞回憶，2011年1月7日，10歲的女兒燕燕到樓下補習班補習英語，卻沒有準時回家。 「以往女兒上學、上補習班我們都是接送的。那天女兒說她都這麼大了，可以自己回家了，也就只有那一天沒有去接她。」張春霞說。

侯佔忠說，補習班與自家單元門只有幾公尺距離，兩三分鐘就能到家。

當侯佔忠走到二樓與三樓之間轉角處時，發現了女兒的書包，而二樓處，則掉落了女兒的帽子。 「當時腦子就懵了，有種不好的預感。」

一名同單位居住的鄰居向張春霞夫婦透露，事發那天下午4點35分左右，他們好像聽到樓道裡傳來一聲慘叫。然而，當他們開門查看時，卻什麼也沒有發現。

「我女兒被抱走時10歲，長得比同齡人瘦小，失蹤時身高1.3公尺、體重50公斤。我們當時認為，可能是遇到拍花子（人販子）了。」張春霞說。

張春霞夫婦報警之後，康金鎮警方立刻展開調查，並以拐賣案立案。

為了尋找女兒，侯佔忠和張春霞夫婦在當地和周邊到處張貼尋人啟事，並懸賞10萬元人民幣尋找女兒下落。

侯佔忠在工地工作，每每存一點錢，就用來外出尋找女兒。後來，侯佔忠為了尋找女兒便外出打工，每到一個城市，在工作結束後，他騎著電動車 去貼尋人啟事，到處發尋女卡片。 「多年來，我們輾轉走遍全國各地，北京、山東、遼寧、廣東、廣西、福建等地。」侯佔忠說，這些年遇到太多坎坷了，經常接到詐騙電話。

他們收到了很多電話，其中許多人聲稱「你女兒在我手裡，必須先打錢才能交人」。儘管心存疑慮，但張春霞夫婦還是湊錢，按照電話中的要求來到指定地點，但始終未見到電話中的人。 「起初接到電話，手都是抖的，我多希望真的能把我女兒還回來。」張春霞說。這些經歷讓他們的精神數次崩潰，但仍然沒有放棄尋找女兒的希望。

「如果我堅持去接女兒，就不會發生這樣的事。」女兒失蹤後，張春霞萬分自責，「失去女兒的日子太難熬了。」

據報導，張春霞夫妻倆始終未搬離開這個讓人傷心的小區，女兒的房間也保持著原樣，「她失蹤的時候10歲了，記得我們的手機號，記得家裡的地址。只希望她回來的時候，發現一切都沒有變，爸爸媽媽始終在等她回家。」

2023年底，張春霞從當地得到消息，女兒燕燕失蹤案迎來重大進展，偷小孩的嫌犯已被抓獲。2024年1月25日，該案件在呼蘭區人民法院開庭審理。法院通知張春霞、侯佔忠夫婦參加庭審。他們才得知女兒已經遇害，再也回不來了。

檢方起訴書顯示，嫌犯周某龍在事發小區看到被害人侯某某（燕燕）獨自行走，便尾隨其至樓道內，趁無人之機，使用暴力強行將被害人抱至附近另一樓區的自行車棚裡，以及附近廢棄鍋爐房內，先後兩次對被害人實施性侵，並將其遺棄在鍋爐房後逃離現場。

周某龍供述稱，數日後返回作案現場發現被害人凍亡，於是對屍體進行了處理。

據周某龍供述他擔心被發現，便離開當地前往大連市做起了水果零售生意。數年後，周某龍返回哈爾濱市打工，直至此次被抓獲。

「殺人償命，我一定要為女兒討回公道！」過去13年，張春霞唯一的生活重心就是尋找女兒。如今，為女兒討回公道，成為這位母親心裡唯一的信念。