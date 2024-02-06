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河南環衛工冒雪討薪 城管局「自請處分」網：罰三杯嗎

中國新聞組／北京6日電
網傳環衛工討新畫面。(取材自觀察者網)
網傳環衛工討新畫面。(取材自觀察者網)

年關將至，網傳河南夏邑縣數十名環衛工人近日清早聚集當地財政局門前，冒著冰雪討回自己的血汗錢。相關視頻引發網友憤怒「苦錢也欠」後，河南省夏邑縣城市管理局5日發布通告表示，深感自責，將對拖欠薪資全部發放到位，並自請處分。

香港01報導，網傳影片中，數十位穿著橘黃色馬甲的環衛工人在財政局外聚集，高喊「給我們發工資！」有人質問，「一年到頭就想過個踏實年，這血汗錢啥時候能到手？」還有環衛工人激動地說，「我們辛苦工作，就盼著工資能按時發放，可現在卻連基本的生活費都不給，這讓我們怎麼活下去？」

有網友心疼地在視頻留言：「最辛苦的人，不該被這樣對待」「為什麼連最辛苦的環衛工的工資都拖欠？還有沒有一點人性了？」

觀察者網報導，河南省商丘市夏邑縣城市管理局2月5日發布「關於我縣鄉村環衛工人工資發放有關問題的情況說明」指出，2月4日，有關本縣「環衛工人討薪」一事在網路上傳播。本局作為主管部門，對於鄉村環衛工人工資沒有及時發放，引發部分環衛工人在冰雪天氣討薪，深感自責，深表歉意！

經核實，網傳環衛工人為夏邑縣清塵環保技術有限公司聘用的鄉村清潔環衛工人。自2023年1月1日起，該公司託管本縣的鄉村垃圾清運和清潔工作，並在託管期間墊付環衛工人工資。

2024年1月26日，該公司申請政府撥付託管費用並獲得批准。 2月4日17時，縣財政局已將託管薪資費用足額撥付至本局。2月5日起，本局將監理清塵環保科技有限公司及時足額將拖欠鄉村環衛工人工資全部發放到位。對因工作不到位引發的社會關注，本局將自請處分。

在官方發出說明後，有網友不滿質疑，「將自請處分。如何處分？！扣年終獎還是罰酒三杯？！」、「你們也可以關起門來為所欲為、無法無天？」

河南 香港

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