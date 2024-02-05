暴雪壓垮棚架 張家界景區「七十二奇樓」非遺茶館22傷

湖南省張家界「七十二奇樓」景區裡一茶館棚頂因暴雪倒塌致22人受傷。(取材自中國經營報)

中國近年遇極端雨雪就有建物屋頂被雨雪壓垮，此次正侵襲中部地區的今冬最強雨雪冰凍天氣也不例外。湖南省張家界「七十二奇樓」景區裡一茶館棚頂因暴雪倒塌致22人受傷，一名小孩傷勢較重，傳已進行了開顱手術；湖北潛江市一菜市場頂棚也因大雪垮塌造成一死一傷；而在湖南常德，一養雞場四座雞棚被雪壓塌，8萬隻雞損失100多萬元人民幣（約14萬美元）。

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湖南多地近日出現大範圍雨雪冰凍天氣，降雪量達10毫米到20毫米，湖南省應急管理廳昨天特別發文提醒民眾，抗壓能力較弱的構築物在覆雪覆冰時容易垮塌。湖北、安徽、重慶、貴州等地也都出現冰凍雨雪天氣。

據中國經營報報導，3日晚9時許，湖南省張家界市永定區「七十二奇樓」內一非遺老茶館鋼結構頂棚部分倒塌，造成22人受傷。現場遊客說，因當晚降雪，景區將所有戶外表演全部轉移到位於二樓的一個露天茶館，並搭建了臨時頂棚，「當時凍雨愈下愈大」，演出到第八個節目「神祕湘西」時，「男演員站在舞台前面唱民歌，突然頂棚縫隙開始滲雪，雪一整塊整塊掉下來，整個過程就十秒左右，非常快。」

傷者有成人也有小孩，「許多人被頂棚壓成頭破血流」，一小孩頭部出血傷勢嚴重，送醫時已意識模糊，據說後來進行了開顱手術；表演者也有多人「被從舞台抬下來再抬走」。廣東遊客魯女士回憶說：「旁邊角樓的那些木質東西也塌下來了，有些都砸飛，飛到走廊旁邊。整個過程我都驚了，然後他們說趕緊跑。」

湖南張家界永定區事件調查處置組昨發布情況通報稱，事發原因是遭遇暴雪凍雨、收折關閉雨陽棚時棚頂坍塌，收治入院五人中有一人傷情較重，其餘輕傷，均無生命危險，另有留觀17人。善後和調查工作正在開展中。

中國春運遇近15年最強雨雪。圖為交警冒雪在河南駐馬店市指揮交通。（新華社）

七十二奇樓位於武陵山大道1號，項目總投資 10億元，分為天宮奇樓、煙火老街、七十二奇寨三大板塊，被譽為「張家界文化地標」和「夜經濟新引擎。」

另據央廣網報導，4日上午7時，湖北潛江市「老新鎮菜場」頂棚因大雪垮塌，造成一死一傷。據該市場商戶稱，3日下了一整夜的雪，「早上起來地上的積雪差不多有10厘米厚」。早上7點前後，菜市場的頂棚突然塌了下來。因為地面積雪，來菜市場買菜的人不算多，「但也有人被壓住。」此外，商戶還表示，「當場就死了一個，還有幾個骨折」。