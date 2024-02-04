軍工反腐燒到核系統 中核顧問李廣長被查

共軍火箭軍爆集體貪腐，多名將領落馬，核工系統也開始整頓，核燃料領域專家、中核集團（圖）高級顧問李廣長也被調查。（路透）

解放軍火箭軍 去年7月傳出集體貪腐案後多名將領落馬，核工系統也開始整頓，又有新落馬。中央紀委國家監委網站3日公告，中核集團高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。另有港媒報導，全國人大網站近日公開人大常委會2024年第一號公報文件，證實九名解放軍高級將領涉違紀違法，去年底被罷免 全國人大代表職務。

中央紀委國家監委網站3日公布，據中核集團紀檢監察組、河南省紀委監委消息，中核集團科學技術委員會常委、高級顧問李廣長涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中核集團紀檢監察組和河南省南陽市監委紀律審查和監察調查。

澎湃新聞報導，李廣長作為核燃料領域專家，長期在中核集團任職，曾任中核集團公司核燃料事業部主任等職務，後擔任了集團科學技術委員會常委、高級顧問。

據國資委網站2011年4月文章介紹，李廣長當時以中核集團核燃料事業部主任的身分參加了中國核工業集團公司與中國廣東核電集團長期核燃料組件、鈾濃縮服務供應等相關合約的簽字儀式。

另據港媒報導，全國人大常委會去年底公告九名解放軍高級將領被罷免全國人大代表職務，但未通報原因。近日全國人大網站公開人大常委會2024年第一號公報文件，證實九人涉違紀違法。

在「第14屆全國人民代表大會常務委員會代表資格審查委員會關於個別代表的代表資格的報告」中提到，空軍原司令丁來杭，火箭軍原司令周亞寧、李玉超，火箭軍原副司令李傳廣，火箭軍裝備部原部長呂宏，中央軍委聯合參謀部原副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部原副部長張育林、饒文敏，南部戰區原副司令員兼南部戰區海軍司令鞠新春等九人，均被其選舉單位決定罷免第十四屆全國人民代表大會代表職務。