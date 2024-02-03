我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搭機前量體重 華航跟進實施：隨機抽樣旅客、會保密

加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

中嚴打國企貪腐 中石油前董座王宜林退休4年後被查

中國新聞組／北京3日電
中國石油天然氣集團前董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法。(中新社)
中國石油天然氣集團前董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法。(中新社)

中央紀委國家監委昨通報，世界第五大企業中國石油天然氣集團前董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。由於中石油系統已有多名高管被查，且中紀委全會才剛宣布今年要深化整治國企、能源等領域貪腐，王宜林在退休四年後被查，意味著中共已開展相關領域的嚴打貪腐行動。外媒則稱2022年6月以來已有約480萬黨內官員受到調查。

據美國Fortune雜誌2023年世界500強榜單，中石油是世界第5大企業、第2大石油公司，在中國央企營收僅次於國家電網公司。

綜合中央社、澎湃新聞報導，王宜林1982年從華東石油學院畢業後，在新疆石油系統長期任職。2003年7月被提拔為中石油總經理助理，數月後升為副總經理，成為中國能源巨頭的決策層。2011年4月8日離開中石油，出任中國海洋石油總公司董事長、黨組書記。2015年回到中石油擔任董事長，全面掌舵中國最大的石油天然氣公司。

報導說，在某次中石油黨組會議上，王宜林曾表示要認真落實全面從嚴治黨責任，為中石油穩健發展營造良好的政治生態。他還說，「腐敗問題對企業發展的破壞力最大、殺傷力最大」。2020年1月，中石油公告，王宜林因年齡原因辭去公司董事長、董事職務。同年12月他被聘為中國長江三峽集團有限公司外部董事，2021年5月又獲聘中國核工業集團有限公司外部董事。

王宜林在被官宣落馬後，國務院國資委網站隨即發布，王宜林不再擔任中國長江三峽集團有限公司外部董事職務。

與王宜林在董事長任內同期的其下屬中石油前副總經理徐文榮，去年6月被查落馬，1月6日遭開除黨籍；1月8日，遼寧省檢察院以涉嫌受賄罪逮捕徐文榮。中央紀委國家監委網站通報說，徐文榮「靠石油吃石油」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

除徐文榮外，2021年以來，中石油系統已有中國石油天然氣股份有限公司原副總裁凌霄、中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組原副組長李大勇等多名原高管被查。王宜林是2月首「虎」，也是一周之內第二名官宣被查的能源央企前「一把手」。

據法廣引述媒體報導，近幾周中國反腐案件數量似乎有所增加，而根據 2022年6月以來的最新中國官方數據，約有480萬黨內官員受到調查。

石油 天然氣 國務院

上一則

CIA稱加強對中情蒐 中：謝謝提醒 不讓美非法行徑得逞

延伸閱讀

世界第5大企業涉貪 中石油前董事長王宜林被查

世界第5大企業涉貪 中石油前董事長王宜林被查
火箭軍貪腐再1人 長征7總指揮王小軍落馬

火箭軍貪腐再1人 長征7總指揮王小軍落馬
山西煤企老董貪腐 酒只喝「一茅五」 下屬送百隻活羊

山西煤企老董貪腐 酒只喝「一茅五」 下屬送百隻活羊
古老石油城信號山市 成功轉型多元社區

古老石油城信號山市 成功轉型多元社區

熱門新聞

爆料指出，中國國家主席習近平參加全國政協前副主席張克輝的告別式上，身形較以往消瘦。圖為習近平與張克輝親屬握手表示慰問。（新華社）

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

2024-01-28 20:57
Adalina與卡瓦納相談甚歡，卡瓦納甚至主動招手邀請對方另一男團員表演彈琴，對方亦欣然接受。（影片截圖）

倫敦車站槓英鋼琴家 多名中客身分起底 被揭先主動走向對方

2024-01-26 13:25
上海普陀區的星巴克，成為圍棋迷們的據點，不少人買一杯咖啡就在這裡下棋。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

近半沒點單…圍棋迷占上海星巴克 網：占便宜最高境界

2024-01-29 04:30
被拍賣的iPhone 6s手機儲存卡內有2個視頻、646張照片、76個應用程序。(取材自大皖新聞)

涉刑蘋果iPhone 6s手機 拍22萬天價 網：裡面資料可能要人命

2024-01-31 07:30
倫敦鋼琴風波中的其中一名當事者劉夢穎，再度發布影片抨擊鋼琴家卡瓦納。(截自X@DavisKuma)

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

2024-01-30 13:10
在美遇襲三次後87歲老人決定搬回中國。(取材自X平台)

87歲翁在美街頭遇襲3次 決定放棄美籍搬回廣州

2024-01-31 20:46

超人氣

更多 >
4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了

4生肖春節前後「財神附體」 他有貴人送財、他要升官了
全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高

全美每天有2千人失蹤 南部這幾州人口失蹤率最高
全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」

全打通… 紐約地鐵首見開放式車廂 乘客憂遇劫「難逃」
助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事

助晚上好眠 睡眠專家早上絕不做這事
買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失

買二手車省錢？這5款「地雷」買了恐得不償失