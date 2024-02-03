中嚴打國企貪腐 中石油前董座王宜林退休4年後被查

中國石油天然氣集團前董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法。(中新社)

中央紀委國家監委昨通報，世界第五大企業中國石油天然氣 集團前董事長王宜林涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。由於中石油系統已有多名高管被查，且中紀委全會才剛宣布今年要深化整治國企、能源等領域貪腐，王宜林在退休四年後被查，意味著中共已開展相關領域的嚴打貪腐行動。外媒則稱2022年6月以來已有約480萬黨內官員受到調查。

據美國Fortune雜誌2023年世界500強榜單，中石油是世界第5大企業、第2大石油公司，在中國央企營收僅次於國家電網公司。

綜合中央社、澎湃新聞報導，王宜林1982年從華東石油學院畢業後，在新疆石油系統長期任職。2003年7月被提拔為中石油總經理助理，數月後升為副總經理，成為中國能源巨頭的決策層。2011年4月8日離開中石油，出任中國海洋石油總公司董事長、黨組書記。2015年回到中石油擔任董事長，全面掌舵中國最大的石油天然氣公司。

報導說，在某次中石油黨組會議上，王宜林曾表示要認真落實全面從嚴治黨責任，為中石油穩健發展營造良好的政治生態。他還說，「腐敗問題對企業發展的破壞力最大、殺傷力最大」。2020年1月，中石油公告，王宜林因年齡原因辭去公司董事長、董事職務。同年12月他被聘為中國長江三峽集團有限公司外部董事，2021年5月又獲聘中國核工業集團有限公司外部董事。

王宜林在被官宣落馬後，國務院 國資委網站隨即發布，王宜林不再擔任中國長江三峽集團有限公司外部董事職務。

與王宜林在董事長任內同期的其下屬中石油前副總經理徐文榮，去年6月被查落馬，1月6日遭開除黨籍；1月8日，遼寧省檢察院以涉嫌受賄罪逮捕徐文榮。中央紀委國家監委網站通報說，徐文榮「靠石油吃石油」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

除徐文榮外，2021年以來，中石油系統已有中國石油天然氣股份有限公司原副總裁凌霄、中國石油天然氣集團有限公司紀檢監察組原副組長李大勇等多名原高管被查。王宜林是2月首「虎」，也是一周之內第二名官宣被查的能源央企前「一把手」。

據法廣引述媒體報導，近幾周中國反腐案件數量似乎有所增加，而根據 2022年6月以來的最新中國官方數據，約有480萬黨內官員受到調查。