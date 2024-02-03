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80後女高官索賄40萬遭舉報落馬 曾囂張揚言：你能幹過我？

中國新聞組／北京3日電
張玥出鏡懺悔時哭著說，「不僅給自己丟人，給縣裡面丟人，讓人家對基層幹部怎麼看啊。」（視頻截圖）
張玥出鏡懺悔時哭著說，「不僅給自己丟人，給縣裡面丟人，讓人家對基層幹部怎麼看啊。」（視頻截圖）

中國山西省陽曲縣凌井店鄉黨委原書記張玥涉及貪汙索賄，對商人「朋友」索賄約40萬（人民幣，下同，約5.6萬美元），對方不堪張玥照三餐需索，最後具名在網路爆料。張玥在舉報人發布音頻中口氣囂張稱，「你覺得你和我對著幹能幹過我？」、「你覺得在鄉鎮誰能幹過我了？ 」。去年11月，張玥因受賄罪已被一審判決有期徒刑5年，併罰金25萬元。

澎湃新聞報導，由山西省紀委監委宣傳部與山西廣播電視台聯合攝製的三集電視專題片「護航」陸續播出。片中介紹，2023年2月21日，一段「鄉黨委書記」索賄逾40萬的舉報影片在某社交平台迅速傳播，山西省紀委監委於當年2月23日對被舉報人陽曲縣凌井店鄉原黨委書記張玥立案審查調查，並採取留置措施。

另據紅星新聞報導，片中稱，張玥長期擔任鄉鎮的主要領導，閔姓民營企業主為接近張玥，多次買單其飯局，逢年過節送禮品，成了名義上的「朋友」。 2022年6月，凌井店鄉相繼啟動了大棚道路硬化工程及土窯洞拆除復耕工程，未經招投標，張玥自作主張把這兩項造價200萬元的惠民工程交給了閔某，並安排下屬補辦了一套虛假的流程手續。

之後，張玥將欠閔的36萬元購屋款強行當作閔給她的好處費，閔覺得維護「合作關係」成本太高，一怒之下就實名舉報了她。

2023年5月，張玥受到開除黨籍、開除公職處分，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴；2023年7月，張玥涉嫌受賄罪一案，被提起公訴；2023年11月，張玥被陽曲縣人民法院以受賄罪判處有期徒刑5年，並處罰金25萬元。

而在此次播出的專題片「護航」中，張玥也哭泣出鏡。張玥說：「不只給自己丟人，給縣裡面也丟人，讓人家對基層幹部怎麼看呀。」片中還披露，張玥已經在去年11月被陽曲縣人民法院以受賄罪判處有期徒刑5年，併罰25萬元。

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