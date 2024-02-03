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被查房要求出示警察證 山東實習律師竟被銬走

中國新聞組／北京3日電
當事人與其手腕留下的上銙痕跡。（取材自大河報）
當事人與其手腕留下的上銙痕跡。（取材自大河報）

山東省菏澤市一名實習律師在網上發文稱，他因為一件酒店登記案件讓查房人員出示警察證件，竟莫名其妙被用手銬強制帶走。此事引發網上關注，不少網民聲援這名實習律師：「律師都敢銙了，目無法紀」。山東菏澤市公安局昨發布通報稱，涉事民警及2名輔警確有違規使用警械等情況，已處分2名民警並將2名輔警辭退。

據羊城晚報報導，近日，一篇「要求查房人員出示警察證後，我被背銬至派出所」的文章引發關注。事件發生地在山東省菏澤市，涉事派出所是牡丹區公安分局牡丹南路派出所。

被銬走的是一名畢業於西南政法大學的實習律師，微博個人帳號是「辯護人小柴」 ，他因為讓查房人員出示警察證件被用手銬強制帶走。據其文章講述，查房的原因是酒店存在登記不規範的問題，而他被戴手銬很莫名其妙。

山東省菏澤市公安局宣傳處工作人員一度稱不太了解情況，無法對外發聲。

2月2日晚，當事人「辯護人小柴」 發文回應網路熱議問題。關於「當事人有沒有被公安脅迫或施壓」，他表示並沒有這樣的事。事態發酵之前，他已在牡丹分局投訴，當時接訪的民警也表示看不慣這種現象。第二天派出所所長非常誠懇地向他多次道歉，並表示會上報領導，依法依規處理；事發第二天分局的紀檢同志早晨就聯繫他表示已組成調查組處理中。

關於涉案民警的處理結果，小柴稱牡丹區公安分局領導曾多次詢問其意見，他認為依照規定依法依規處理即可，不應當存在輿情的因素。在當事人最新回應的評論區裡，不少網友也對他的行動表示支持。

菏澤市公安局昨天稍晚對此發布情況通報指出，菏澤市公安局迅速成立調查組，經查，牡丹分局牡丹南路派出所處警民輔警存在未按規定出示警察證、違規使用警械等問題。經研究，對派出所當日值班負責人竇某喜予以誡勉處分，對處警民警張某予以記過處分，對涉事兩名輔警晁某亮、聶某予以辭退。

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