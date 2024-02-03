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員工離職竟去仲裁 老闆認賠7000全給1元硬幣 酒店人員：氣不過

中國新聞組／北京3日電
劉女發視頻稱，她申請勞動仲裁獲賠7000元，前老板支付給她的卻全是硬幣。（取材自極目新聞）
劉女發視頻稱，她申請勞動仲裁獲賠7000元，前老板支付給她的卻全是硬幣。（取材自極目新聞）

安徽劉姓女子1日發視頻稱，由於酒店未與其簽訂勞動合同，她申請勞動仲裁獲賠7000元（人民幣，下同），老闆卻給她7000個1元硬幣。這家公司方姓老闆則說，劉女主管店裡的合同，卻在離職第二天就去申請勞動仲裁說她沒簽勞動合同，還懷疑他會給假幣，「那沒辦法，我只能給她7000元硬幣了。」公司員工則質疑劉女動機，稱是老闆氣不過才給了她7000個硬幣。

據極目新聞報導，1日，劉女發視頻稱，她申請勞動仲裁獲賠7000元，前老闆支付給她的卻全是硬幣。現場視頻顯示，一個紙箱內已經裝了接近半箱的1元硬幣，還有人在不停將一袋袋硬幣倒入箱中。視頻發布者稱：「仲裁從2.4萬元調解到7000元，到時間不打款，還說帳戶凍結讓我領現金，結果全是硬幣。」

此事發生在安徽省宣城市宣州區。涉事酒店方姓老闆表示，他接手酒店時間不長，劉女本是他酒店的出納，從2023年6月到12月在酒店上班6個月，每月10日劉女士的工資都正常結清，沒想到她離職第二天就去勞動仲裁說她沒簽勞動合同，但店裡的合同都是歸她管，懷疑她帶走了。

現場視頻顯示，一個紙箱內裝了接近半箱的1元硬幣。（取材自大皖新聞）
現場視頻顯示，一個紙箱內裝了接近半箱的1元硬幣。（取材自大皖新聞）

仲裁材料顯示，劉女訴稱2023年6月1日至2023年12月9日在方男處從事財務、出納工作，至今未簽訂勞動合同、未繳納社保，請求裁決方男支付她未簽訂勞動合同的雙倍工資差額24500元並支付經濟補償金2450元。

方姓老闆表示，仲裁介入後，雙方達成了調解，他因無法提供勞動合同，需賠償對方7000元錢，但他的帳戶上沒有錢，因此讓劉女去店裡取現金，但對方拒絕並稱給的可能是假幣，要去銀行現場核驗，「那沒辦法，我只能給她7000元硬幣了。」

宣州區仲裁委工作人員表示，劉女與方姓老闆簽訂的是調解書，並非裁決書，他們在調解過程中向雙方講明了裁決可能存在的風險，雙方了解情況後，最終選擇調解。

另據大皖新聞，該酒店一名相關負責人表示，「半年多以前我們酒店剛剛換了老闆，這名出納就是新老闆來了以後招的，她說奶奶生病需要照顧提出離職，老闆給她結清了工資，最後卻被她告了。」

大堂經理表示，酒店以前都沒有和員工簽勞動合同，也沒有出納。近期新老闆接手後，才完善出納和員工合同事宜。「感覺這個人是故意待到半年才離職，這樣好方便勞動仲裁，老闆氣不過，就用硬幣給她結了補償。」

2日上午11點50分左右，視頻發布者已將視頻刪除。

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