人販余華英夫拐賣2孩 均尋親成功

兩起新發現的拐賣案件，發現余華英(中)均參與其中。(取材自上游新聞／貴州高院供圖)

拐賣11名兒童的婦人余華英，2023年9月一審被判死刑，她提上訴，2024年1月8日，貴州高院 認為，原判遺漏余華英其他拐賣兒童的犯罪事實，裁定發回重審。據報導，兩起新發現的拐賣案件，均有余華英的參與，這兩名小孩均已尋親成功，一名是2002年在大理被拐的李聰，1月29日與父母DNA 比對成功；另一名2003年在麗江被拐的兒童，也已和家人相認。

上游新聞報導，受害人楊妞花說，2023年7月，長期下落不明的王加文(余華英老公)被雲南警方抓獲，之後在王加文身上又牽扯出兩名被拐兒童，王加文坦承，余華英都有參與拐賣。

報導指出，李聰的生母卿素華曾尋子多年，今年1月23日，她將社交平台自己帳號改為「尋兒李聰（成功）」。她說兒子李聰出生於1997年12月22日，4歲多時，夫婦倆出門做生意，將孩子交給丈夫的姨媽照管，當日中午兒子卻不見了，她和丈夫堅信拐走李聰的就是當時遊手好閒的王加文。

此後多年，卿素華夫婦一直致力於尋找孩子。2023年11月27日，她從楊妞花處得知余華英的丈夫王加文落網了。警方請卿素華去派出所指認，她一眼就認出了王加文。「老了，牙齒掉了，嘴癟了，其他長相沒變。」

卿素華說，指認後不久，雲南警方就在河北邯鄲找到了被拐多年的兒子李聰。「1月23日，大理警方口頭通知我們，DNA比對成功。」 卿素華回憶，那一刻她實在太開心了。

除李聰外，還有一個孩子於2003年被王加文拐走。2023年11月，雲南麗江警方在河北邯鄲將孩子找到，已與親生家庭建立聯絡。遺憾的是，孩子的生母已於2019年離世。