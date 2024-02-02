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網紅女騎手大理孤身露營稱半夜被性騷 涉事男：情不自禁要保護她

中國新聞組／北京2日電
視頻中，女騎士一直讓該男子離開。（視頻截圖）
視頻中，女騎士一直讓該男子離開。（視頻截圖）

一名網紅女騎手近日連發多條視頻稱，她獨自在雲南大理露營時，夜晚被一名男子性騷擾還罵髒話，她多次制止無效報警，警方卻只對該男口頭警告，甚至要她去住酒店，致該男子繼續在帳篷外叫囂一整夜，說要「保護她的安全」，讓她根本不敢睡，被迫從營地搬走。此事引發熱議，有網友認為警方未即時保護獨行女孩的安全，也有人對此事是否涉及性騷仍待釐清。

據上游新聞報導，在某主流短視頻平台上有5萬多粉絲的網紅女騎手「摩法少女李無憂」自1月27日起連發多條視頻稱，自己獨身一人在當地露營時，夜晚被一名男子性騷擾，「摩旅女騎在大理營地被酒鬼X騷擾鬧事，一忍再忍……」視頻中，該女騎手與一名疑醉酒男子在對話，有些前言不搭後語。女騎手強硬要求男子離開。

另有視頻顯示，男子一直在該女騎手帳篷外喊話，過程中有髒話冒出。男子行為引起旁邊其他露營者的憤怒。有其他露營者示意男子閉嘴：「做個人吧，從晚上11點吵到現在，還沒吵夠？」女騎手表示：「一直在外面吵，一直在叫我名字，一晚上沒敢睡。」

「借酒勁半夜性騷擾我，只因為我是一個獨行的女孩。當天晚上我睡到11點多開始直播，沒一會兒他們飯局散了，他來到我帳篷面前，起初問我怎麽沒有一起吃飯。他在外面說得愈來愈離譜，汙言穢語……我不敢開門，一直忍著，害怕他報復我。第二天酒醒後，說我報警過分。」

之後，該女騎手再次發布視頻稱，當晚自己報了警，並曬出報警紀錄。「對方在我報警的時候，還是很囂張，叫囂『現在等著警察過來抓走我好不好』……」她還稱，她報警後，男子開始服軟。

視頻顯示，報警後，有人來到現場對醉酒男子口頭勸說，讓男子進自己的帳篷睡覺，不要打擾其他人休息，並提醒男子安分守己，不要再上去找女騎手，並向女騎手表示：「他現在的行為還不好界定，只能進行警告。如果不聽，才能採取下一步舉措。目前來說，就口頭警告。」男子同意並回覆稱：「我情不自禁啊，要保護她的安全。」

該女騎手表示，當晚警察走後，男子依舊在騷擾她，一直到早上6點才消停，喊了6小時。第二天，該男子道歉說打擾到她，卻表示她報警的行為太過分了。目前自己已從營地搬走，居住在新租房子裡。

露營地所屬轄區派出所工作人員表示，當晚確實有出警前去溝通，為安全考慮，建議獨身女性首先要保護好自己，有條件的情況下最好選擇住酒店。大理文旅局回應稱，露營、自駕等不屬於文旅部門的管轄範疇，如遇到類似情況，最好第一時間選擇報警。

性騷擾 自駕

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