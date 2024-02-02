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1​4歲女​兒保全爸爸手機出軌錄音證據 媽媽成功逼小三吐回25萬

中國新聞組／北京2日電
涪城區人民法院。（取材自紅星新聞）
涪城區人民法院。（取材自紅星新聞）

四川省綿陽市唐姓男子婚後認識了小三王姓女子，為維繫這段婚外情，他在一年內轉帳25.8萬元（人民幣，下同）給王女。唐男的妻子李女發現後告上法院，法院近日判決王女必須返還不當得利25.8萬元給李女。而李女會發現丈夫外遇並展開正宮的復仇，關鍵來自14歲女兒「保全證據」。

據紅星新聞報導，李女和唐男都是四川綿陽人，婚後育有一女小唐，現年14歲。婚後，夫妻倆共同經營生意，出於對丈夫的信任以及經營便利，李女未過多參與財務管理，由唐男過手大量資金。然而從2022年底開始，唐男經常不回家，一回家就會與李女發生爭吵，李女懷疑丈夫出軌了，但一直沒有證據，夫妻處於分居狀態。

2023年11月初，女兒小唐拿爸爸的手機玩耍，無意中點開了通話錄音，「我花20萬養你這麼半年…」「你的人生中怕是沒有遇到這麼懂事的『小三』哦？」一段段錄音內容，讓小唐發現爸爸出軌了，隨即將這個意外發現告訴媽媽，並將爸爸手機裡的通話錄音全部拷貝下來交給媽媽。

根據女兒提供的信息，李女驚訝地查出2022年10月至2023年11月期間，丈夫向王女微信轉帳金額達25萬餘元，憤怒的她和丈夫徹底鬧翻，唐男索性離家出走並揚言離婚。2023年年底，李女將王女告上法庭，並將唐男列為第三人，要求返還丈夫私自向王女轉帳的家庭收入和財產25.8萬元。

近日，涪城區人民法院開庭審理此案。王女辯稱，她和唐男沒有不正當男女關係，二人是牌友，唐男僅向她轉款21萬餘元，且自己向唐男轉款9萬餘元，其他款項均是唐男與自己打牌換取的資金，或唐男做工程從自己處兌換的款項。唐男也辯稱，他和王女只是普通朋友關係，轉帳就是消費和打牌時兌換的現金，近一年他和妻子一直爭吵，自己的消費都是對外借款。

法官透過李女提供的錄音等證據查明，唐男與王女是婚外戀愛關係後，唐男和王女一致要求返還一半的金額，理由是唐男和李女即將離婚，也要分割此部分財產。

法院審理認為，唐男為與王女保持婚外戀愛關係，在未徵得其配偶李女同意前提下，私自將夫妻共同財產轉帳贈與給其他異性，該贈與行為有違公序良俗，有損社會公德，也損害了李女對夫妻共同財產的處分權，認定該贈與行為自始無效，判決王女透過唐男轉帳所取得的25萬餘元於法無據，應予以返還。

承辦法官表示，法院對唐男和王女進行了判後釋疑：返還與分割屬於不同的法律關係，應在不同的訴訟程序中解決。且唐男與李女是否離婚並不確定，也不能判定財產分割比例，「第三者」應將受贈的25萬餘元全部返還。

（文中當事人為化名）

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