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河北奔馳哥在粵插隊砸車得牢裡過年 「請勿插隊車貼」熱銷

中國新聞組／北京1日電
河北保定奔馳哥和疑似他的老婆。（視頻截圖）
河北保定奔馳哥和疑似他的老婆。（視頻截圖）

一博主近日發視頻稱其駕車在廣東湛江徐聞港排隊，被一輛河北保定冀F車牌奔馳車插隊，奔馳車男子還揮拳砸車，引發關注，衝上熱搜第一，開車的70多歲奶奶一天就多了十幾萬粉絲，還獲奇瑞送了輛新車。涉事奔馳車主則被警行政拘留10日併罰款500元人民幣，估計到農曆年初一才能走出拘留所。事件人物被做成表情包，「請勿插隊車貼」熱銷。

奔馳車插隊事件人物，被做成表情包「請勿插隊車貼」。（視頻截圖）
奔馳車插隊事件人物，被做成表情包「請勿插隊車貼」。（視頻截圖）

北京青年報報導，發布影片的網友徐女士說，事發時他們一家正打算開車搭渡輪前往海南遊玩。奔馳商務車從後方突然出現在他們身邊。「當時可能奔馳商務車上的人覺得我們沒有讓他們，在車上就開始罵，後來我注意到車裡有人下車朝我們走來，我怕出事，就打開手機開始錄視頻」。

徐女士說，當時從奔馳商務車上走下來的一男一女攔住了她家的車，並開始辱罵徐女士和家人，男子甚至用拳頭砸了她家車的引擎蓋。「我家車上有老人和孩子，最終讓奔馳商務車先走了。」她檢查過自家車子的引擎蓋，引擎蓋上面有一個明顯的凹陷。她說：「70多歲的媽媽事發時是我家車的司機，事發時被嚇到了」。

影片發出後的一天之內， 開車的奶奶多了十幾萬的粉絲。（視頻截圖）
影片發出後的一天之內， 開車的奶奶多了十幾萬的粉絲。（視頻截圖）

針對此事，廣東徐聞縣公安局通報稱，徐聞港排隊糾紛，黑色商務車乘客王某(男，40歲，河北省人)下車攔車辱罵並用拳頭打砸白色小轎車引擎蓋，該局已依法對王某作出行政拘留10日併罰款500元人民幣。 

據了解，王某估計在農曆年初一才能走出拘留所，不出意外的話，他會在拘留所度過一個難忘的除夕之夜。

為了安慰被砸車主 ，照奇瑞官方的說法，已經給這位車主送去了一輛新車（瑞虎9）。

騰訊新聞報導，網友挖出，開車的奶奶是個有50萬粉絲的網紅，因此事件一天多了十幾萬粉絲，而砸車的夫妻倆疑似都是河北農業大學的老師，導致學校官方帳號的留言區全部淪陷。不堪其擾的學校回應，對於兩人的身分，正在上報核實。

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