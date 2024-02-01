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網戀4年「女友」 竟是身邊好兄弟假扮

中國新聞組╱上海1日電
上海一名男子談了四年網戀的「女友」，竟然就是自己身邊的好兄弟。(取材自澎湃新聞)
上海一名男子談了四年網戀的「女友」，竟然就是自己身邊的好兄弟。(取材自澎湃新聞)

網戀四年的女友，竟然是身邊「好兄弟」假扮的，而且好兄弟還騙走他價值人民幣15萬元(約2萬美元)的紅包和禮物。

澎湃新聞報導，2017年秋，上海沈姓男子跟30歲好兄弟小何說，「我有一個老鄉小韓，年齡和你差不多，正好她也想找個男朋友，我看你倆挺合適的，要不加個微信聊聊吧！」

與韓小姐互加微信後，小何與「韓小姐」就展開了一場長達四年的網戀。在交往過程中，小何雖然被對方以各種理由拒絕相見，但「韓小姐」的甜言蜜語和無微不至的關懷讓小何深深著迷。

看著「韓小姐」發來的生活照和朋友圈，加上又是好兄弟介紹的，小何從沒懷疑過「韓小姐」的真實身分，每逢紀念日、生日，更是送出大額紅包和禮物。

2021年底，就在小何準備換工作離開上海時，又一次向「韓小姐」提出見面並一同回老家見父母的要求，再次被拒絕。次日，再聯繫「韓小姐」，該微信號即顯示不存在，小何悲憤之餘求助「媒人」沈男聯繫。

沈男一直推託聯繫不上，眼看紙包不住火，只好坦承自己就是「韓小姐」。日前，小何到上海市公安局寶山分局羅涇派出所報案。警方在調查後，迅速逮捕沈男。

報導稱，假扮「韓小姐」與好兄弟網戀期間，沈男不時以兄弟身分教小何「談戀愛要捨得花錢」，且慫恿小何在節假日、紀念日發紅包、買禮物哄「女朋友」開心。

儘管兩人從未見過面，但深陷網戀的小何四年期間累計送給「韓小姐」價值約人民幣15萬元的紅包和禮物。目前沈姓男子已因涉嫌詐騙罪遭警方依法刑事拘留。

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