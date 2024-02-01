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弒母北大生吳謝宇伏刑 未申請會見親屬

中國新聞組／北京1日電
吳謝宇在1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)
吳謝宇在1月31日死刑伏法。 (取材自大風新聞)

曾就讀北京大學的福建男子吳謝宇2015年涉嫌在家鄉弒母並逃亡逾3年被捕，北京時間1月31日死刑伏法。中新網報導，執行死刑前，福州市中級人民法院告知吳謝宇可以申請會見親屬，但吳謝宇未提出申請。

影音來源：YouTube

最高人民法院指吳謝宇悲觀厭世，曾產生自殺之念，父親病故後，認為母親謝天琴生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝天琴的念頭，並網購作案工具。2015年7月10日17時許，吳謝宇趁母親回家換鞋之際，持啞鈴槓連續猛擊母親頭面部，致其死亡。

吳謝宇向親友隱瞞母親已被其殺害的真相，虛構母親陪同其出國交流學習，以需要生活費、學費、財力證明等理由騙取親友144萬元予以揮霍。為逃避偵查，吳謝宇購買了10餘張身分證件， 用於隱匿身分。直到2019年4月，吳謝宇才被抓獲歸案。

最高人民法院認為，吳謝宇故意殺人、詐騙、買賣身分證件犯罪，主觀惡性深，且毫無悔罪誠意，應依法懲處。

另據紅星新聞報導，吳謝宇父親生前好友劉先生（化名）表示，已經知道吳謝宇被執行死刑，也和吳謝宇的家屬聯繫，目前正準備處理吳謝宇後事。

和吳謝宇是高中校友的張先生，自從聽聞媒體報導吳謝宇弒母案後，他一直關注此案。張先生認為，吳謝宇被執行死刑的結果應是意料之中的，「相信他本人對這樣的結局也早已有了這個預判。」張先生認為，這個案件挑戰了司法和人倫的雙重底線，是非常具有典型性的，也很有社會意義。

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