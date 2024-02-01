正月忌行刑 春節前鍘3人彰顯正義 網：大快人心

2023年5月19日，二審庭審現場。（取材自央視新聞）

春曆春節將屆，中國古代常有不在正月行刑的禁忌，因為正月執行死刑有「逆天而行」意味。死刑的執行應在正月和立春以前。而2月4日就是立春，也馬上是正月。最高法接連覆核並在昨天執行了弒母案吳謝宇、重慶姐弟墜亡案兩起案件共3名被告死刑，大有彰顯正義、大快人心的用意。網民則多喊支持三名罪犯在春節前執行死刑：「年前收拾乾淨，大家過個祥和年。」

自媒體「野法吏」在知乎網站發文指出，中國古代死刑行刑日期分為兩大類：可以行刑的月日和禁止行刑的月日。西周開始把死刑按照是否需要立即執行還是在秋後執行分為兩大類，即決不待時和秋後處決。前者屬於性質十分嚴重的死刑；後者屬於性質相對輕的罪名。

現在死刑覆核程序下，沒有了決不待時的死刑，只有所謂的「秋後問斬」。但由於死刑的執行在中國古代認為是會導致「上天不樂」事件，這當中是要選擇時日進行的。

從記載來看，每年的正月、5月或9月、12月等向來是禁止行刑的月份，其中「正月」又是最常見的禁刑月。原因是它為一年中的起始月。對於「日」，最常見的是每個月的「十直日」和「24節氣日」為禁刑日。「十直日」是指每個月的初一、八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十日，每個朝代略有差別。

秋後問斬向來是不過年的。正月自古以來不是行刑的月份，這是因為正月是一年初始，萬象更新，是向死而生的月份，萬物也開始轉生，這時執行死刑是逆天而行。所以死刑的執行應在正月和立春以前。而2月4日就是立春，也馬上是正月了。

澎湃新聞社論指出，農曆新年將屆，吳謝宇及重慶「小姊弟墜亡案」張波、葉誠塵等兩起「人神共憤」的案件等來了死刑執行，是彰顯公平正義的必要手段，體現了中國死刑制度的嚴肅性、正當性和必要性：死刑很殘酷，但有時候是正義的必需。

網民則幾乎一面倒支持這三名罪犯在春節前執行死刑，紛紛留言：「這樣的罪犯，不早點處以死刑，還留著過年嗎？」「難道為了讓這些人渣多茍活幾個月，再多委屈受害人家屬幾個月？」「逝去的人可以瞑目了，活著的人可以收拾整理，為新生活做準備。」「挺好的，年前收拾乾淨，大家過個祥和年。」「年底清庫存」「挺好的，年前收拾幹凈，大家過個祥和年。」