街邊被踹倒、暴打滿臉血 87歲翁金山遇襲3次後棄美籍 回粵養老

廖榮炘說，他是退休後才移民到美國。(取材自觀察者網)

今年87歲的廖榮炘，從廣州移民 到舊金山 24年，沒想到近年接二連三地在街頭遇遭莫名其妙的襲擊，導致傷痕累累。1月28日上午，廖榮炘與相識20多年的老朋友告別，決定於2月3日飛回廣州，回國養老。

新聞晨報報導，第一次遇襲發生在7年前的一個早晨6時許，一向省吃儉用的他習慣到舊金山的一家教堂吃免費早餐，在街頭遭到暴打昏死過去，醒來的時候，廖榮炘發現自己躺在醫院急救室裡，右手骨折處包滿了繃帶，並縫了8針。警方多次追問，但他對事情經過完全沒有印象，案件也就不了了之。

第二次遇襲，因有街頭攝錄視頻，讓世人看到震驚的一幕：2020年2月20日上午，時年84歲的廖榮炘在舊金山田德隆區Eddy街與Leavenworth街附近，獨自坐在輪椅上，等候公交車回長者公寓，一名年輕男子從馬路對面一路小跑過來，淩空一腳，把在輪椅上等候巴士的廖榮炘踢倒，後腦勺重重的撞在人行道上，血流如注，昏迷過去。老人醒來時已經到了醫院，頭上縫了6針，住院4天後，轉入康復院。盡管行凶嫌疑人被抓獲，廖老伯也勇敢站出來，在法庭上以受害者身分要求法律能為他伸張正義，沒想到嫌疑人因疑似精神病患者而獲撤訴，引起社區嘩然。

第三次是3個月前，廖榮炘推著輪椅，走到一家藥房前，突然一名非裔青年走近他，揮拳連擊他的頭部。廖榮炘被打得滿臉是血，眼眶腫脹。藥店員工見狀報警，警察趕到現場逮捕了依然肆無忌憚的歹徒，「然後，就再沒人告訴我，如何處置打我的歹徒。」

三次驚心動魄的經歷，廖榮炘幸運都與死神擦肩而過，但事不過三，三個兒子與父親商議後，還是決定送年邁、不良於行且聽力有困難的廖榮炘回廣州安度餘生。

廖榮炘說，他是退休 後才移民到美國，沒有正式工作，美國政府提供各種福利及免費醫療，也入住了條件不錯的長者公寓。但是，連續三次遭遇突如其來的街頭暴力襲擊，讓他不得不做出了艱難選擇。

廖榮炘說，「我不想再拖累兒子，讓他們終日為我擔心受怕。」他說此次回廣州，將放棄美國國籍，恢復中國國籍。臨行前將最後一次去醫院檢查右眼依然疼痛的傷口。

7名與廖榮炘相識20多年的老朋友為他餞行。幾乎每個人都曾在美國街頭、公交車上遭遇過各種暴力襲擊和搶劫等，他們對老朋友的選擇感同身受。