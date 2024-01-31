星鏈發射事故震上海? 藍箭航天：沒爆炸 民眾不信

共有3人受傷到醫院接受治療，其中主要是手部和頭部受傷。（取材自X平台）

上海市松江區29日晚突然傳出巨大爆炸聲，嚇壞當地民眾，上海其他地區民眾也都表示聽到爆炸聲。網傳消息稱是中國民營運載火箭企業「藍箭航天」實驗星鏈發射過程中發生爆炸，引發熱議。對此，藍箭航天30日證實有3人受傷，主要是手部和頭部受傷，但強調是正常試驗，並無網傳爆炸的情況發生。

影音來源：YouTube

根據介面新聞報導。藍箭航天表示，29日19點30分，800所在室外低溫 試驗工位進行了商業航太 貯箱低溫靜力爆破試驗，貯箱在0.65MPa壓力下正常破壞，試驗控制過程無異常，部分玻璃輕微受損，藍箭航天三位跟產人員受到輕微擦傷。

但有網友不接受上述說法。據X平台網友分享的訊息指出，29日晚間7點24分左右，上海松江區傳出爆炸巨響，中心地點受到爆炸震波影響，地面和建築都產生震動，甚至還有奉賢區、徐匯區、閔行區的民眾在微博 上表示聽到類似爆炸的聲音。

網友紛紛表示：「地板一震，還有聲音。我以為附近誰家在砸東西呢！到底是啥事能產生這麼強的衝擊波？」、「我整棟房子都晃了一下，窗戶不斷響，實在是太離譜。」、「這麼大的響聲和波動，怎麼可能沒有爆炸？」、「這響聲實在是太嚇人了。」

松江區事故管理局第一時間跳否認出來爆炸傳聞，但未具體說明巨大聲響的原因，許多民眾因此表示質疑。隨即藍箭航天也出面作出澄清。但多數網友並不採信，質疑為何被稱為正常試驗，為何不是第一時間對外明確說明。