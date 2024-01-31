70後到00後都是他女友 90後川男租車裝富豪 騙了40多位女性

圖為谷男和豪車的合照。（取材自紅星新聞）

四川一名90後男子租車 偽裝富豪，詐騙40多位女性被判13年。

紅星新聞報導，這名谷姓男子是意外落網。2023年2月，谷男在四川通江被一名男子打傷，對方稱他與自己妻子有不正當關係，兩人隨後被帶到派出所。警方發現，谷男與對方妻子有大量資金往來，通江縣公安局刑偵大隊隨即展開調查。

通江警方調查發現，谷男虛構身分同時與多名女性交往，透過「時間管理」並使用各種套路，以藉錢周轉、投資 等理由詐騙女友們的錢財。受害女性遍布中國各地，多達40多名。

谷男自稱是從江蘇過來的大老闆，在通江承包工程。他出手闊綽，除了照顧生意以外，平常對受害者向女士和王女士噓寒問暖，使得二人還為他爭風吃醋鬧矛盾。後來，二人才發現，谷男腳踏兩條船，聲稱對向女士和王女士都很喜歡，想跟她們兩人結婚，並承諾以後在南京買房，或者在成都提車。

除了她們，警方透過調查發現，谷男同時與四川巴中多名女子保持戀愛關係。

其中，巴中南江縣的小李在一次相親活動中認識了谷男，也陷入谷男的「溫柔陷阱」。谷男還將自己駕駛的寶馬車交給小李使用，並聲稱為了小李甘願放棄江蘇的一切來川定居，還要給小李父母送彩禮28萬8000元人民幣。

此外，謝女士、張女士是谷男在足浴店分別交往的女友，他不僅經常照顧她們的生意，還帶她們去多地旅遊。但隨著這起「打人事件」的發生，真相浮現水面。谷男的「多情富豪」畫皮，由此被揭開。

警方調查發現，谷男老家位於江蘇省淮安市淮陰區漁溝鎮某村的農家小院，谷男父親稱，谷男16歲出門打工，曾在保全公司當保全。一天儲值網路遊戲達幾千元甚至上萬元，還長期出入足浴店、KTV消費。 2018年和2019年，他就已大量借債。

而後，谷男用借來的錢租豪車，還辦了虛假房產證，把自己包裝成「高富帥」。

谷男還聘請司機為其開車，透過線下相親、網路交友等方式，與多名女性談戀愛，70後、80後、90後甚至00後都有。確定戀愛關係後，他就會說工程出了問題，需要周轉資金，找交往的女性借錢。

由於一直不還錢，有些女性慢慢有所察覺，谷男則「腳底抹油」離開了江蘇。2022年9月，谷男駕駛租來的賓士車來到四川通江縣，然後來到一家租車行租了一輛寶馬車，幹起了老本行。

警方調查發現，谷男在巴中詐騙眾多女性錢財的藉口，與其在江蘇實施詐騙的套路如出一轍，仍是以專案資金周轉為由。而他的「女友們」只看見谷男平日裡一擲千金，從未對他的真實身分和工作進行查證。只要谷男提出借錢要求，她們都通通答應下來。

此外，谷還以投資理財、辦理駕照 為由，對一些年齡偏大的女性實施詐騙。谷男洗車時認識了楊大姐，主動搭訕添加微信，隨後就說自己在做工程，讓楊大姐投資分紅，利潤很高。面對穀某拋出的高額利息誘餌，楊大姐把家中10萬元積蓄拿給谷男，沒想到最終血本無歸。

1月29日，谷男因犯詐欺罪被判處有期徒刑13年，併處罰金人民幣20萬元。