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訂婚強暴案 男方指稱她仍完璧 提民事訴訟不結婚就退彩禮

中國新聞組／北京30日電
兩人曾被監視器拍下在電梯內擁抱。（取材自大風新聞）
兩人曾被監視器拍下在電梯內擁抱。（取材自大風新聞）

曾轟動一時的山西大同「訂婚強暴案」有最新進展。男方近日辯稱無實質性性關係，稱女方進行身體檢查「處女膜完整、無新鮮破口」，男方母親也發文，稱已向陽高縣法院提起民事訴訟；女方母親則稱，男方太強勢，對方要退聘金就退，但她要求遭網暴的損失費。

來源：YouTube

據此前公開報導，2023年5月1日，甄女士的27歲兒子席某和24歲女子舉行訂婚宴，男方給了女方一半彩禮10萬元人民幣（迎娶時付另一半）和一枚7.2克金戒指，並承諾婚後一年，婚房房產證加上女方名字。訂婚翌日發生性關係，隨後男方被女方控告強暴。期間網路盛傳「騙婚」、「以告強姦進行敲詐」。該案2023年12月25日一審判決，被告遭判囚三年，被告當場表示不服上訴。

頂端新聞報導，今年1月29日，男方父親在網上發文表示兩人關係極佳，女方不同意結婚就退聘禮。男方母親甄女士也發文，稱兒子與女方訂婚宴後發生親密關係，「但事發後女方的身體檢查『處女膜完整、無新鮮破口』及DNA鑑定意見『女方內褲及陰道擦拭物衛生紙均未檢出人精斑』均予以客觀證實。」

男方母親甄女士決定啟動民事訴訟，「還我兒子一個清白」。（取材自頂端新聞）
男方母親甄女士決定啟動民事訴訟，「還我兒子一個清白」。（取材自頂端新聞）

甄女士還對女方喊話，稱雖然對方報案強姦，「但我和兒子均想能與女方喜結連理，由於無法與其取得聯繫，並證實我家有結婚的意願、兒子沒有實施強暴的意圖，我們決定啟動民事訴訟」、「還我兒子一個清白」。

據大風新聞報導，對於男方提出不結婚就退彩禮，女方母親表示：「他家人強勢啊，狂成什麼樣了，現在已經走到這個現狀了」、「對方要聘金就退，他要他的錢，我要網暴的損失費，要讓他們網上給我孩子道個歉，還我女兒清白，錢我一分不要。」

DNA

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