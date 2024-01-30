山西煤企老董貪腐 酒只喝「一茅五」 下屬送百隻活羊

郭金剛。（取材自魯中晨報）

山西最大煤企原董事長郭金剛貪腐細節近日曝光，稱他喝酒只喝「一茅五」，愛買奢侈品吃羊肉，下屬送上百隻活羊。

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紅星新聞報導，由山西省紀委監委和山西廣播電視台聯合攝製的專題片「護航」播出第二集。其中揭露了晉能控股集團原黨委書記、董事長郭金剛的貪腐細節，指在其錯誤帶領下，晉能控股「不正之風氾濫，圈子文化盛行，權錢交易肆虐，政治生態惡化」。

專題片指出，郭金剛任人唯親、任人唯錢，先後將自己的30名親屬安排在原同煤集團和晉能控股集團，僅在謀取人事利益方面，受賄就高達2000餘萬元（人民幣，下同，約279.5萬美元）。原同煤集團塔山煤礦黨委書記、董事長宋銀林，就先後三次送給郭金剛共60萬美元。

透過專題片的敘述，觀眾對郭金剛的特權思想和享樂奢靡的作風問題印象深刻：郭金剛吃穿用度特別講究，最大的愛好就是逛街購買奢侈品，他在北京、太原、大同等多地的家裡存放的奢侈品牌男裝就達數百件。

郭金剛喜歡吃新鮮羊肉，過春節晉能控股集團原副總經理宣宏斌等人就專門從內蒙古購買上百隻活羊送到河南 老家，供他和親友們享用。親友吃不了，竟然養了起來。

郭金剛享樂奢靡的背後，是特權思想作祟，他長期配備專職「保鏢」，下基層調查更是大講排場、前呼後擁。有的基層單位為迎接郭金剛調研，竟花幾十萬元全面清掃，緊急裝修臨時休息室，並更換全新餐具灶具，午餐菜單特別標註：郭金剛愛吃不帶皮的銀鱈魚等「三厭兩好11道菜」。

在郭金剛的影響下，原同煤集團各級幹部上行下效，逢年過節請客送禮，請託辦事收受紅包成風，喝酒只喝「一茅五」（國窖1573、茅台、五糧液），政治生態一度遭到嚴重破壞。