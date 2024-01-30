江蘇民企懸紅百萬 徵福建官員貪污線索

江蘇遠通波紋管有限公司近日在微博懸紅100萬元，跨省徵集福建福州執法大隊長犯罪線索。（取材自頂端新聞）

民營企業江蘇遠通波紋管有限公司近日在微博 懸紅100萬元（人民幣，下同，約13.97萬美元），跨省徵集福建福州執法大隊長犯罪線索，引起輿論關注。

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南方都市報報導，一份落款為江蘇遠通波紋管有限公司的「100萬懸賞公告」近日引發關注。公告中，該公司向社會公開徵求福建省福州市長樂區市場監督管理局綜合執法大隊大隊長陳曦的「違法犯罪線索」。1月29日，該公司工作人員稱，上述懸賞公告屬實。同日，長樂區紀委監委工作人員回應稱，針對該事件，已根據程序正在辦理中。

懸賞公告指出，「由於福州市長樂區市場監督管理局綜合執法大隊大隊長陳曦，在辦理江蘇宏鑫旋轉補償器科技有限公司訴我司專利侵權糾紛，以及該司投訴我司產品品質不合格案件中，在明知我司產品不存在品質問題，同時也完全符合採購方合約約定的情況下，仍然無休止、無底線地瞎折騰，濫用職權發出20多份函件騷擾與我司產品沾邊的單位，並對業主方、施工方、監理方等單位展開超過50次的調查，徇私舞弊將我司的商業秘密洩露給競爭對手宏鑫公司。」

懸賞公告顯示，「現我司發出懸賞公告，向社會公開徵集陳曦在提任公職期間的濫用職權、徇私舞弊、貪污受賄等違法犯罪線索。若線人提供的線索經我司轉交給權威部門查證屬實，並導致陳曦被司法機關追究刑事責任的，我司將給予線人100萬元人民幣的經濟資助。」

據報導，該公司的微博從今年1月15日起，多次發表對陳曦的投訴報告文章。其中一篇實名舉報文章顯示，該公司是向福州市有關領導報告。

據了解，被檢舉的陳曦曾因成績突出受表揚。2023年，福建省智慧財產局、福建省高級人民法院、福建省人民檢察院、福建省公安廳聯合印發「關於表揚2023年全省知識產權保護工作成績突出集體和個人的通報」，陳曦作為「成績突出個人」位列其中。