雷政富案女主有6人 趙紅霞拍6性愛視頻涉6官 譚琳玲與4官有性關係

雷政富。（取材自南方都市報）

「重慶12秒不雅視頻案」男主角、時任北碚區委書記雷政富因受賄被判13年，日前獲減刑出獄還外出聚餐，使得這起涉及政商情色及仙人跳手法拽下眾多官員的案件再次受囑。據近日披露案情，有涉案人仍活躍在商界，被指曾靠雷政富包攬市政工程的雷政富弟弟的公司也還在經營。不雅視頻女主角目前多達6人，其中趙紅霞參與不雅影片密拍至少6次，涉6名官員。

據南方都市報報導，2012年11月，雷政富因一段不雅影片曝光於網路而落馬，這場精心策畫的「仙人跳」迷局涉及21名官員，在當地官場引發強震。今年1月26日，雷政富已刑滿釋放，令該案再度進入公眾視野。時隔12年，其他涉案人員中，有人服刑，有人近年仍活躍在商界。

通過「色誘」「交易」「曝光」三個層面，梳理重慶警方移交檢方的案件卷宗還原這場「仙人跳」迷局顯示，參與「捉姦」雷政富的肖燁、嚴鵬、許社卿、王建軍、趙紅霞、譚琳玲以及鄭某梅是大部分「捉姦」事件的策畫和參與者。王建軍曾參與6次捉姦，扮演的主要角色是女主角的男朋友，其中女主角3次為趙紅霞，3次為譚琳玲。

譚琳玲與4名官員發生性關係並密拍性愛影片，包括時任重慶市地產集團董事長周天雲、時任重慶合川區區長韓樹明。鄭某梅的次數不詳，已知的包括時任重慶市政府金融辦公室主任羅廣。

趙紅霞已知有6次，包括雷政富，時任重慶市江北區常務副區長的范明文，時任重慶市政府金融辦公室主任羅廣，時任重慶合川區區長的韓樹明，時任重慶市建設投資 公司副總經理、重慶渝開發股份有限公司董事長粟志光，時任重慶市教委主任彭智勇。

除趙紅霞、鄭某梅、譚琳玲外，至少還有趙某梅、馬某、易某某、郭某蘭等4人參與不雅影片密拍，但涉案官員不詳。

2013年9月，重慶市第一中級人民法院對肖燁等人敲詐勒索案作出二審判決。主犯肖燁被判處有期徒刑10年，被告人許社卿、嚴鵬分別被判處有期徒刑4年和3年6個月；被告人趙紅霞、譚琳玲、王建軍三人根據各自犯罪情節，且到案後能如實供述主要罪行，有悔罪表現，分別被判處緩刑。

雷政富不雅影片曝光後，一些關於其弟弟雷政奎通過不當手段獲取市政工程的說法也浮出水面，但至今無官方公開信息證實。雷政奎目前擔任重慶禦隆澤源建築工程有限公司法定代表人、執行董事兼經理，同時還持有重慶眾和盈集商貿有限責任公司7.24%股份。