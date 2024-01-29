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直播主濫檢舉太陽符號 官媒打臉：這種人「百弊無一利」

中國新聞組／北京29日電
「戰馬行動」惡意舉報藝術展中有白底紅圓的標識。（取材自新民周刊）
「戰馬行動」惡意舉報藝術展中有白底紅圓的標識。（取材自新民周刊）

中日關係向來是中國社會的敏感區域。一名網路直播主日前檢舉南京某商場的裝飾用了日本旭日旗元素，迫使商家拆除；不過近來輿論翻轉，中央級官媒反批惡意舉報的危害。有網友觀察，日本經濟代表團不久前才訪問中國。

中央社報導，網路名稱「戰馬行動」的直播主，在影片中將南京某商場貼出的紅色圓形圖案，以及禮花綻放的圖案刻意局部放大，並以「大肆張貼、宣揚日系文化」等誇張用語描述。他在影片中說，在官方的介入下，相關廣告圖案全部被拆除，商場被處以嚴重警告。

就在不久前，廣西南寧市地鐵站的廣告也被斷章取義解讀為旭日旗，但若從整體圖案來看，就是紅色調為主，以太陽、梅花、折扇等傳統元素組成的節日氣氛裝飾。有網友指出，南寧地鐵採取息事寧人的態度，去除了這些廣告。

報導指出，央視網28日刊文，認為這兩個例子都是「咄咄怪事」。文章坦言，舉報有時是一柄雙刃劍，「因為門檻不高，舉報行為不時淪為藉公器打擊異己、為個人牟利的工具」，並指這種「氾濫式舉報」對個人、對企業、對整個社會可謂有百弊無一利。

文章主張，要止住這種風氣，必須講證據。接受檢舉要有事實和明確的法律依據，同時要給被檢舉人申辯的權利，「絕不能被網絡情緒裹挾」，此外還要有懲處、追責任。

頂端新聞引述中國人民大學公共管理學院教授馬亮說，面對一些「低級紅」現象，被檢舉的政府部門和企業不應畏畏縮縮、委曲求全，而應挺起腰桿，大膽說「不」。

有網友指出，對於檢舉「日本元素」一事輿論態度翻轉，除了因為這名直播主被揪出是惡意檢舉的慣犯外，也可能和日本經濟代表團23日至26日訪問中國並會見國務院總理李強有關，但相關檢舉歪風是否會消失，仍有待觀察。

南寧地鐵這廣告竟然遭人舉報下架。（取材自新民周刊）
南寧地鐵這廣告竟然遭人舉報下架。（取材自新民周刊）

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