110公斤女子遭酒吧員工偷拍 「你們要的制服誘惑」

謝女士。（視頻截圖）

近日，吉林省梅河口市一名女子發視頻稱，自己和弟弟去當地酒吧，期間被酒吧工作人員偷拍視頻上傳至社交平台，並配文寫道「你們要的制服誘惑」。當事人謝女士27日表示，自己體重220斤(約110公斤)，被酒吧工作人員偷拍發布她視頻時還配文「JK制服」、「兔女郎」等，涉嫌造「黃謠」還故意貶低她，決定通過法律途徑維權。

極目新聞報導，謝女士說，她在當地經營一家大碼女裝店，20日晚，她的弟弟剛從外地回到梅河口，當天正好是弟弟的生日，她就陪著弟弟去了當地一家酒吧。然而，在酒吧裡剛玩了半個小時，她卻突然接到了一個朋友發來的微信 消息，是別人偷拍她在酒吧的兩張圖片和兩段視頻。

謝女士說，一開始發來的圖片和視頻都不是很清晰，而且視頻中也並非只有她一個人，因此她還不能百分百確定對方偷拍的就是她。後來她的朋友又發來了一段更清晰的視頻，拍攝者還放大了畫面拍她，她這才確認自己真的被偷拍了。然而還沒等她細想，她的丈夫竟也給她發來了一段從另外一個角度偷拍她的視頻。

更讓謝女士氣憤的是，丈夫告訴她那段視頻是其丈夫的朋友在某短視頻平台上刷到的，並且發布者配發的視頻文案還有貶低她的意思。

據報導，截圖信息顯示，發布者於20日晚上10時44分，在某短視頻平台上傳了拍攝她的視頻，上傳時還配文寫道：「你們要的制服誘惑。」視頻定位地址為OMG酒吧，發布者的帳號名稱中也包含有「OMG」字樣。

謝女士說，當天去酒吧，她穿的就是自己店裡的正常服裝，「是一個漂亮的紅裙子，我日常也會這樣穿。」「這件事對我的生活造成了很大影響，我的老公和朋友都看到了視頻」。

確認自己被偷拍後，謝女士向酒吧工作人員反映了情況，對方稱是酒吧的一名營銷經理拍攝發布的視頻。「那名營銷經理還是一個女生。」謝女士說，當時她面對面詢問對方為何要偷拍發布，對方回覆稱是為了博眼球引流，並當面向她道歉，同時刪除了視頻，她要求酒吧進行公開道歉，但遭到拒絕。

謝女士被拍視頻。（視頻截圖）

報導稱，該酒吧工作人員此前曾向媒體證實確有偷拍一事，事發後酒吧營銷經理刪除了視頻，並向謝女士道歉，但對謝女士的索賠，雙方未協商一致。謝女士選擇向警方報案，當時民警趕到了酒吧，幫助進行調解無果，建議其通過法律途徑維權。

謝女士說，自己的生活受到了很大影響。她花了幾天工夫已經收集整理好了相關證據，並且請了律師，「等到周一工作日，我會向法院提出立案申請」。