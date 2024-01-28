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不買就開除 綠地集團遭舉報 涉逼員工買股救市

中國新聞組／北京28日電
中國綠地集團遭爆料強逼自家員工買股票救市。（取材自北京時間）
中國綠地集團遭爆料強逼自家員工買股票救市。（取材自北京時間）

曾排名中國企業500強第55名的上海國企綠地控股集團有限公司（綠地集團）近日被員工聯名舉報強迫員工購買公司股票；有員工因遲未同意持股要求，遭公司從上至下輪番施壓，直至依要求持股為止，消息傳出後引發關注。

對此，綠地集團回應，「對於部分離職員工反映的持股相關問題，公司高度重視，將本著實事求是的態度，充分溝通，全力妥善處理。」

中央社綜合深圳新聞網、香港01等陸港媒體報導，一封「關於綠地集團強制集資侵害員工合法權益的舉報信」25日在網路上熱傳，24名綠地集團中原事業部的前員工聯合實名舉報綠地集團強迫員工購買公司股票，涉嫌非法集資，舉報信的末尾留有個人簽名、身份證和手機號碼。

中國綠地集團遭爆料強逼自家員工買股票救市，圖為網傳的舉報信。（取材自運營商財經網...
中國綠地集團遭爆料強逼自家員工買股票救市，圖為網傳的舉報信。（取材自運營商財經網）

該舉報信稱，綠地集團於2019年7月發下發「關於實施『綠地集團幹部員工富有計畫』的通知」，要求全部管理幹部在2019年底前，必須購買持有不低於規定數額的員工持股平台的股份，增持股票的錢可以自己出，也可以向集團借款。

舉報信說，綠地集團曾為此召開動員大會，員工若拒不執行就會被免職辭退；有員工因遲未同意持股要求，遭公司從上至下輪番施壓，直至依要求持股為止。

按照「富有計畫」，24名舉報人作為綠地集團三級管理幹部，必須購買不少於30萬股，總額合計948.29萬元，接受配資借款總額合計908.39萬元。

上述舉報人在2019年10月以每股2.66元價格購入股份。然而，2021年三季度後，舉報人希望能按照2.7元/股的價格賣出股份拿回投資款時，成交價卻被定在了每股1元。

舉報信還指控綠地集團以持股平台格林蘭合夥公司名義向員工發放貸款，讓員工參與混改企業的持股。

由於反彈聲浪日漸高漲，綠地集團去年初通知持股員工可依每股3元價格減持股份總數的10%，減持價款分3次支付，但直至今年1月4日，都未兌現上述兌付承諾。

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