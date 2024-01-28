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靈堂、墓前也跳「磕墓三」？網問：科目三能不能滾出中國？

中國新聞組／北京28日電
微博最近瘋傳數段短片，內容是有人在靈堂、墳墓前播著音樂開跳「科目三」，掀起熱議。（取材自微博）
微博最近瘋傳數段短片，內容是有人在靈堂、墳墓前播著音樂開跳「科目三」，掀起熱議。（取材自微博）

抖音歌曲「科目三」熱度席捲兩岸，掀起一波跟跳熱潮，不過最近大陸網上卻流傳幾段影片，掀起熱議，因為竟有「披麻帶孝」的親屬在靈堂前，跟著音樂擺動身體，大跳科目三。有網友認為十分荒唐，怒斥這些行徑傷風敗俗，也有網友戲稱，這下「科目三」 成了「磕墓三」了。

微博最近瘋傳數段短片，內容是有人在靈堂、墳墓前播著音樂開跳科目三給過世的親屬觀賞，其中一名來自江蘇的大爺，居然腰間繫著孝布、頭戴孝帽，直接在靈堂前跳起科目三，一旁還有許多身穿喪服的人圍觀。

另一部被廣傳的影片，則是幾名年輕人在長輩的墳墓前掃墓時，在墓前站起隊形大跳「科目三」，一旁的中壯年親屬則一邊笑著觀看、一邊拿手機拍下畫面，其他親屬則在一旁笑著錄影。

微博最近瘋傳數段短片，內容是有人在靈堂、墳墓前播著音樂開跳「科目三」，掀起熱議。...
微博最近瘋傳數段短片，內容是有人在靈堂、墳墓前播著音樂開跳「科目三」，掀起熱議。（取材自微博）

這些影片流傳後，許多網友都認為不妥，直批行為「太傷風敗俗了」，也有網友質疑該名大爺是刻意要炒作話題，「在靈堂面前跳科目三，這就有點說不過去了吧？」。甚至有網友怒嗆「科目三能不能滾出中國？」

另有網友戲稱，這下科目三好似成了招魂舞，「科目三都變磕墓三了」。

不過也有網友留言說道，影片中的大爺都戴孝了，應該是喜喪吧，「長壽死的，所以值得慶祝，唱跳也沒什麼」。

科目三 抖音 微博

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