義大利破17億歐元詐欺案 64中國公民被抓

義大利警察巡邏示意圖。與當事者無關。（路透）

義大利 警方日前宣布破獲一起價值17億歐元（約18.4億美元）的稅務欺詐，抓捕85名嫌疑人，其中多達64人是中國公民。他們被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統為販毒集團等犯罪所得洗錢，這些「地下錢莊」洗掉了數十億歐元的資金，還滲透進歐美，形成中國「金錢掮客服務」犯罪網絡，警方正擴大調查藉此洗錢的義大利客戶。

路透報導，義大利亞得里亞海東部沿海港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊（GdF）表示，他們查獲了價值3.5億歐元（約3.8億美元）的資產，包括現金、豪華汽車和房地產。他們還凍結了1569個銀行帳戶，查封了140家被懷疑開具假發票的公司，並搜查了位於米蘭及周邊倫巴第大區、佛羅倫薩、帕多瓦（Padova）和西西里島的相關房產。

過去一年的時間，義大利聚焦調查由無照經營的中國貨幣經紀人管理的平行地下銀行系統，調查涉及義大利不同地區，當局推定中國人經營的地下錢莊提供廣泛服務，包括為販毒集團隱瞞跨境支付和協助逃稅。義大利當局五年來已啟動至少六項涉及販毒集團和中國支付網絡的調查。據報導，這些調查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品 供應商付款。

義大利金融警衛隊表示，安科納的檢察官發現，由類似空殼公司的「紙上公司」開具假發票，並告訴客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金到帳，假公司就會將等額資金轉入中國一家銀行帳戶，並巧立名目稱進口虛假商敏的款項。最初的金額減去傭金後，由快遞員以現金形式退還給首次付款的顧客。這些「地下錢莊」網路洗掉了數十億歐元的資金。

據義大利司法和執法當局稱，愈來愈多義大利販毒集團利用中國人經營的地下錢莊掩蓋跨境支付。這種金融中介破壞了整個國際反洗錢體系。

路透2020年的一項調查發現，美國當局表示，中國「金錢掮客」是美國禁毒戰爭中最令人擔憂的新威脅之一，墨西哥 販毒集團正在「世界各地利用中國洗錢組織促進洗錢」。

中國外交部發言人日前回應稱，「不了解情況」。