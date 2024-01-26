我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

月租1700元 洛市可住704平方呎 金山只能住294平方呎

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

義大利破17億歐元詐欺案 64中國公民被抓

中國新聞組／綜合報導
義大利警察巡邏示意圖。與當事者無關。（路透）
義大利警察巡邏示意圖。與當事者無關。（路透）

義大利警方日前宣布破獲一起價值17億歐元（約18.4億美元）的稅務欺詐，抓捕85名嫌疑人，其中多達64人是中國公民。他們被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統為販毒集團等犯罪所得洗錢，這些「地下錢莊」洗掉了數十億歐元的資金，還滲透進歐美，形成中國「金錢掮客服務」犯罪網絡，警方正擴大調查藉此洗錢的義大利客戶。

路透報導，義大利亞得里亞海東部沿海港口城市安科納（Ancona）的金融警衛隊（GdF）表示，他們查獲了價值3.5億歐元（約3.8億美元）的資產，包括現金、豪華汽車和房地產。他們還凍結了1569個銀行帳戶，查封了140家被懷疑開具假發票的公司，並搜查了位於米蘭及周邊倫巴第大區、佛羅倫薩、帕多瓦（Padova）和西西里島的相關房產。

過去一年的時間，義大利聚焦調查由無照經營的中國貨幣經紀人管理的平行地下銀行系統，調查涉及義大利不同地區，當局推定中國人經營的地下錢莊提供廣泛服務，包括為販毒集團隱瞞跨境支付和協助逃稅。義大利當局五年來已啟動至少六項涉及販毒集團和中國支付網絡的調查。據報導，這些調查涉及涉嫌向拉丁美洲、摩洛哥和西班牙的毒品供應商付款。

義大利金融警衛隊表示，安科納的檢察官發現，由類似空殼公司的「紙上公司」開具假發票，並告訴客戶將款項存入某個義大利銀行帳戶。一旦資金到帳，假公司就會將等額資金轉入中國一家銀行帳戶，並巧立名目稱進口虛假商敏的款項。最初的金額減去傭金後，由快遞員以現金形式退還給首次付款的顧客。這些「地下錢莊」網路洗掉了數十億歐元的資金。 

據義大利司法和執法當局稱，愈來愈多義大利販毒集團利用中國人經營的地下錢莊掩蓋跨境支付。這種金融中介破壞了整個國際反洗錢體系。

路透2020年的一項調查發現，美國當局表示，中國「金錢掮客」是美國禁毒戰爭中最令人擔憂的新威脅之一，墨西哥販毒集團正在「世界各地利用中國洗錢組織促進洗錢」。

中國外交部發言人日前回應稱，「不了解情況」。

義大利 墨西哥 毒品

上一則

菲律賓放除夕特別假 中網友崩潰

下一則

迪奧風波後…中國奪回馬面裙話語權 成漢服市場C位

延伸閱讀

紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎

紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎
不撿狗屎別想逃… 義大利波扎諾省建狗DNA庫 循「便」逮人

不撿狗屎別想逃… 義大利波扎諾省建狗DNA庫 循「便」逮人
遛狗不撿屎想逃？義大利這省推新規 下令所有飼主帶狗做DNA檢測

遛狗不撿屎想逃？義大利這省推新規 下令所有飼主帶狗做DNA檢測
小義大利坍塌樓宇 將緊急拆除

小義大利坍塌樓宇 將緊急拆除

熱門新聞

網傳劉亦婷（左）嫁給一個美國人，也是哈佛畢業生。（取材自微博）

哈佛女孩劉亦婷成美普通中產 被熱議淪雞娃教育輸家

2024-01-21 05:30
孫維(圖)涉及清華大學化學系學生朱令疑鉈中毒案。(取材自微博)

清華鉈毒案 赴澳嫌疑人孫維影像曝光 網讚澳媒給力

2024-01-22 08:33
老夫婦目前只能蝸居旅社。(取材自新民晚報)

上海8旬老夫妻將房產過戶孫子 結果家沒了、親情也沒了

2024-01-21 08:30
男子憤怒將老婆外遇的事情公之於眾，在自己的車上綁紅布條，並用斗大的字體寫著「深信服員工陳XX勾引我老婆」。（視頻截圖）

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

2024-01-20 12:41
清華鉈中毒案隨著朱令過世再受關注，當年的嫌疑人在澳洲的生活被起底。圖為澳洲人報的報導。(取材自都市快報橙柿互動)

清華鉈毒案嫌疑人 被曝住澳洲享受「海灘游泳」還擁有5房產

2024-01-19 21:11
黃仁勳在進行抽獎活動時抽出中獎人名字竟然叫「華為」，逗趣情節也讓網友笑稱「建議嚴查內鬼」。（視頻截圖）

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

2024-01-23 22:37

超人氣

更多 >
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成

波城中國留學生威脅砍斷民主人士雙手 陪審團判決罪成