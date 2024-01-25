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違規施工、樓道堵死… 江西店鋪大火39死 多名學生跳樓逃

中國新聞組／北京25日電
江西新余24日發生一起重大火災，濃煙從沿街建築中冒出。(視頻截圖)
江西新余24日發生一起重大火災，濃煙從沿街建築中冒出。(視頻截圖)

中國再傳重大公安事故。江西省新余市渝水區一臨街店鋪昨發生火災，該棟店鋪有網咖、培訓機構等，共造成39死9傷，其中包括參加教育諮詢培訓的高職院校學生。初查該樓地下一層店鋪冷庫裝修時違規動火施工起火，火勢封住唯一樓梯口所致，冷庫負責人已被警方控制。這起一周內第二起嚴重火災驚動國家主席習近平，下令嚴肅追責，並要求「確保社會大局穩定」。

綜合新華社、大公報等媒體報導，火災發生在昨天15時30分許，起火地點為佳樂苑小區沿街店鋪地下一層，有目擊者稱，現場只看到濃煙。起火位置附近有網吧、超市，樓上是棋牌室、培訓機構、賓館。

火勢蔓延到位於二樓的培訓機構，把樓道口堵死，培訓機構沒有消防通道，只有一個樓梯下來。發生火災時，培訓機構裡有幾十人在上課，而網咖內人員已經疏散，有些人破窗從樓上跳下來逃生。多名20歲左右的學生從二樓陽台的窗戶爬出來，順著梯子或直接跳下來逃生，有人架起三四米長的梯子，幫助五名年輕人從二樓逃生，他們肺裡吸入了不少濃煙被送往醫院。

江西新余24日發生一起重大火災，有人從二層跳下逃生。(視頻截圖)
江西新余24日發生一起重大火災，有人從二層跳下逃生。(視頻截圖)

據新余市渝水區1．24火災處置應急指揮部消息，火災現場救援於當日20時50分結束，已無被困人員。火災造成39人遇難，9人受傷，其中8人病情平穩，有1人正搶救。

起火建築為六層商住一體磚混結構建築，起火部位在負一樓，並迅速蔓延至一樓、二樓的商業店鋪。經初步查明，該樓地下一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工造成起火，因火勢太大無法及時撲滅，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構和賓館，受困群眾主要是參加「專升本」培訓的學生和住宿旅客。

江西新余24日發生一起重大火災，造成39人死亡、9人受傷。據悉，傷亡者中有不少是...
江西新余24日發生一起重大火災，造成39人死亡、9人受傷。據悉，傷亡者中有不少是學生。（取材自微博）

據報導，佳樂苑小區位於袁河街道電工廠社區內，屬無物業小區，共有6棟樓，132戶，常住人口約300人，小區內髒亂差現象嚴重，車輛亂停亂放。2023年10月該小區曾進行改造。

江西新余市渝水區一臨街店舖發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷。(...
江西新余市渝水區一臨街店舖發生火災。截至目前，事故已造成39人死亡、9人受傷。(新華社)

事故發生後，習近平高度重視並作出重要指示指出，這是近期發生的又一起重大安全生產事故，要盡快查明原因，依法嚴肅追責。各地區和有關部門要深刻吸取教訓，克服麻痹思想和僥倖心理，認真排查隱患，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。 

德國之聲報導，近期中國火災等安全事故頻發，不到一周前的1月20日，河南省方城縣獨樹鎮英才學校三樓男生宿舍昨天深夜發生火災，造成13名小學生遇難，1人受傷。

另據社交平台「Ｘ」知名帳號「李老師不是你老師」統計的事故還包括：1月12日，平頂山煤礦事故16人遇難；1月19日，方城縣宿舍火災13人遇難；1月20日，常州工廠粉塵爆炸8人遇難；1月20日晚山東菏澤一廢棄糧庫發生爆炸，傷亡情況核實中；1月22日，雲南山體滑坡34人遇難10人失聯；1月23日，濟南酒店火災4人遇難。

習近平 河南 德國

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