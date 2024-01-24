1680元哈爾濱純玩團 早餐只給吃稀飯饅頭 文旅局：已和解

有網友控訴以1680人民幣在哈爾濱跟團遊，早餐只給吃稀飯饅頭。(視頻截圖)

時近春節，旅遊亂象多，有網友控訴花1680人民幣(約235美元)在哈爾濱跟團遊，每天只給吃稀飯、饅頭，雞蛋 還要另外收費，且路費均自費，到景點還被二次收門票。文旅局調查後發布，遊客目前已和旅行社達成和解，然而該旅行社其他涉嫌違規、違法行為仍繼續調查。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，一名網友22日在社交平台上發布視頻，稱自己花1680元報了一個哈爾濱純玩旅遊團，「天天給我吃的像餵豬食」，餐桌上只有饅頭配稀飯和鹹菜，雞蛋還要另外收費，而且路費均自費，到達景點後還被二次收門票費，和報團的時的內容完全不一樣。

央廣網哈爾濱報導，哈爾濱文旅局介入調查發現，遊客與旅行社簽訂五天「哈亞雪」，即從哈爾濱出發到亞布力、雪鄉旅遊線包價旅遊合同，團費1680元（含往返車費、四晚住宿、6正餐4早餐、雪鄉景區門票、亞布力滑雪門票、人身意外險、贈送冰雪大世界門票） ，同時也簽訂了自費項目補充協議，合約中未對餐標明確約定。

經文旅局調解協商，旅行社與遊客達成和解，遊客對處理結果表示滿意。不過文旅局對該旅行社其他涉嫌違規、違法繼續提出調查。

哈爾濱市道里區文化體育及旅遊局表示，下一步，將持續加強旅行社及從業人員的訓練與管理，強化服務概念，提升服務水準及服務品質。同時，提醒遊客核實旅遊合約相關內容，特別是餐標方面的約定，共同營造健康的旅遊環境。