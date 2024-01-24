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「寧坐寶馬哭」 女星閃婚後控家暴 告上法院訴離

記者林宸誼╱綜合報導
曾在婚戀節目「非誠勿擾」上以一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾，日前發文稱自己閃婚後半年被家暴7次，目前已將丈夫告上法院訴請離婚。(取材自極目新聞)
曾在婚戀節目「非誠勿擾」上以一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾，日前發文稱自己閃婚後半年被家暴7次，目前已將丈夫告上法院訴請離婚。(取材自極目新聞)

曾在婚戀交友節目「非誠勿擾」上，因為一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅的拜金女星馬諾，日前發文稱自己在閃婚後半年被家暴七次，目前已將丈夫告上法院訴請離婚。

來源：YouTube

極目新聞報導，馬諾18日發微博稱，她於2023年1月31日與丈夫劉先生結婚，婚後半年內被家暴7次，9月在派出所民警建議下返回戶口所在地北京，並訴請離婚。

馬諾還指出，等待離婚開庭期間，由於受到男方持續的跟蹤、威脅、騷擾，同時對她進行網路造謠、侮辱與誹謗，她拿到了法院裁定的人身保護令，人身安全得以保障。

馬諾的丈夫於2023年10月爆料，兩人因孩子撫養問題產生分歧，他給馬諾轉款27.4萬元(人民幣，下同，約3.8萬美元)後被拉黑。華商報嘗試聯繫馬諾的母親，她以簡訊回復稱：「我們堅決支持女兒離婚，離開這個半年家暴7次，欠債花光女兒積蓄，滿嘴謊言一直威脅她的男人，希望她早日回歸正常生活。」

馬諾此次發聲，同時在微博上發出了蓋有上海市楊浦區人民法院公章的人身保護令截圖，以及大量聊天、轉帳紀錄截圖，證明丈夫對她有家暴和造謠誹謗的行為。

她還專門作出澄清聲明，表示自己不存在騙婚、騙房等行為，丈夫在網上控訴她拿走的27萬元，大部分是她賣掉婚前房子幫丈夫還債的剩餘房款。她稱婚後自己承擔了大部分家庭開銷，包括還債在內，共計轉給劉先生160萬元。

馬諾於2010年參加江蘇衛視相親節目「非誠勿擾」，因為「寧願坐在寶馬車裡哭，也不願意坐在自行車上笑」言論引發爭議而走紅，之後開始了自己的演藝事業，曾出演微電影「小女孩」、喜劇片「肚爸爸生子記」、都市喜劇「妖精別走第二季」等影視作品，並發行個人音樂專輯等。

拜金女星馬諾曾上婚戀節目「非誠勿擾」，以一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車...
拜金女星馬諾曾上婚戀節目「非誠勿擾」，以一句「寧願坐在寶馬車裡哭，也不坐在自行車上笑」而走紅。(取材自微博)

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