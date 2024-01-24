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新疆強震3死 急轉移萬人 雲南土石流已31人罹難

記者陳政錄／綜合報導
新疆阿克蘇23日發生強震，圖為當地居民臨時安置在體育館。（新華社）
新疆阿克蘇23日發生強震，圖為當地居民臨時安置在體育館。（新華社）

中國近日天然災害頻發，在22日雲南昭通市鎮雄縣嚴重土石流事故後，昨晨新疆阿克蘇地區烏什縣發生規模7.1強震，據央視通報，前者已造成31人罹難，後者已知3人死亡、5人受傷。由於兩地均零度以下低溫，昭通更有雨夾雪，救援難度極高。

據中國地震台測定，昨晨2時9分，新疆阿克蘇地區烏什縣發生規模7.1地震，震源深度22公里，至昨下午，記錄到規模3以上餘震70次，最大餘震規模5.3。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動地震三級應急措施。

所幸新疆強震地區屬於偏遠山區，居民較少，據央視昨晚通報，地震已造成3人罹難、5人受傷。另有47間房屋倒塌。災區轉移安置1萬2426人，救災等各項工作仍在進行。

至於22日在雲南昭通市鎮雄縣發生造成18戶、47人被埋的嚴重土石流事故，目前也仍持續搜救中，截至昨晚，共搜救出31名失聯人員，均無生命跡象，當地並實施緊急移轉安置223戶共918人，已出動救援力量1000多人。北青報報導，有人透露，一戶人家剛好辦酒席，招呼親戚吃飯，不料17口人全被埋在地下。

據中國氣象台發布，未來3天，新疆烏什縣震區以多雲到晴為主，氣溫為零下13至零下12度，雲南昭通則為零下4度至一度，陰天有小雪或雨夾雪。

圖為救難人員在新疆烏什縣了解災損情況。（新華社）
圖為救難人員在新疆烏什縣了解災損情況。（新華社）

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