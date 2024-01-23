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唐山燒烤店打人案 公安局「保護傘」被判12年

中國新聞組／北京23日電
中國河北省2022年發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰。（影片截圖）
中國河北省2022年發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰。（影片截圖）

2022年6月，河北唐山燒烤店打人案驚動中國。同年8月，15名相關公職人員立案調查，其中8人被留置。今年1月21日，法院通報，對打人案「保護傘」、唐山市公安局原黨委委員、路北分局原局長馬愛軍，判處有期徒刑12年，併處罰金人民幣70萬元(約9.7萬美元)。

來源：九派新聞

新京報報導，2022年6月10日晚，唐山一間燒烤店發生惡意傷人案件，男客酒後搭訕女子遭拒，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。11日晚，陳繼志等9名涉案疑犯被拘捕歸案。8月26日，檢察機關依法起訴陳繼志等28人，認定唐山燒烤店打人案涉嫌尋釁滋事犯罪。

同年8月，河北省紀委監委亦就唐山打人事件，對15名相關人員立案調查，其中8人被留置。

留置人員分別是唐山市路北區政府黨組成員、副區長，市公安局路北分局黨委書記、局長馬愛軍，唐山市公安局路北分局機場路派出所所長胡斌，長虹道警務站副站長韓志勇，機場路派出所民警陳志偉，光明里派出所原所長范立峰，光明里派出所副所長王洪偉，喬屯派出所副所長王志鵬，唐山市公安局交警支隊四級警長安迪。

22日，河北廊坊市廣陽區人民法院發布工作報告。

報告提到：常態化掃黑除惡。全面宣導、認真實施「反組織犯罪法」，審結涉惡案件3件8人。對唐山市公安局原黨委委員、路北分局原局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪決定執行有期徒刑12年，併處罰金人民幣70萬元。

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