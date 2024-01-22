河北唐山燒烤店打人案 黑道「保護傘」馬愛軍判囚12年

中國河北省2022年發生的「唐山打人事件」引爆輿論沸騰。（影片截圖）

中國河北唐山2022年發生一起燒人店打人案，轟動全網，以陳繼志為首的惡勢力組織，在唐山一間燒烤店內，騷擾並打傷4名女子，事後更被揭發，陳繼志多年來獲多名公職人員包庇。今年1月21日，在廊坊市廣陽區第六屆人民代表大會第四次會議通報稱，對「唐山燒烤店打人案」保護傘馬愛軍判處12年有期徒刑，並處罰金70萬人民幣。

2022年6月10日凌晨，河北省唐山市路北區某燒烤店發生一起尋釁滋事、暴力毆打他人案件。男客人酒後搭訕遭拒後，竟夥同朋友當場圍毆兩名女子。

據廣陽區人民法院微信 號22日消息，1月21日，在廊坊市廣陽區第六屆人民代表大會第四次會議上，廊坊市廣陽區人民法院代院長王沛恒向大會作出工作報告。

其中提到，區法院2023年審結刑事案件600件，判處罪犯678人。對侵犯公民人身權利犯罪、多發性侵財類犯罪保持高壓態勢，重點打擊破壞社會主義市場經濟秩序犯罪、妨害社會管理秩序犯罪，維護社會安定、人民安寧和財產安全。

常態化掃黑除惡。全面宣傳、認真實施「反有組織犯罪法」，審結涉惡案件3件8人。對唐山燒烤店打人案保護傘、唐山市公安局原黨委委員、路北分局原局長馬愛軍，以徇私枉法罪、受賄罪決定執行有期徒刑12年，並處罰金人民幣70萬元。