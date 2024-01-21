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河北退休幹部舉報書記反被抓 俠客島：土皇帝作風須究責

中國新聞組／北京21日電
河北省文明辦2016年發布的馬樹山照片。（取材自經濟觀察報）
河北省文明辦2016年發布的馬樹山照片。（取材自經濟觀察報）

河北遷西縣退休老幹部馬樹山，上月因實名舉報遷西縣委書記李貴富搞形象工程，遭當地公安檢察機關逮捕起訴，經媒體披露後引發社會公憤，驚動最高檢察院院長應勇介入制止並追責，但事件已重創司法。官媒也批此事暴露基層官員目無法紀，任性打擊異己的「土皇帝」作風，必須有人為此擔責。

中央社報導，高齡75歲的馬樹山在當地以耿直廉潔聞名，還被封為「遷西好人」，不料卻因實名舉報李貴富遭刑拘，之後又被當地檢方指控涉嫌誹謗罪和誣告陷害罪。

經濟觀察報率先披露事件，此事曝光後引起輿論譁然，網路上出現大量以「匿名舉報不受理，實名舉報逮捕你」為題的轉發文，顯示民眾對當前司法的失望與憤怒。

眼見民怨再起，中國最高檢察院出手介入。1月13日，河北省數個省級部門派員在遷西縣看守所會見了馬樹山；1月15日，遷西縣法院准許馬樹山取保候審，遷西縣檢察院同日以「不存在犯罪事實」為由，對馬樹山撤回起訴。

最高檢黨組書記、檢察長應勇如表示，「我們的檢察院是人民的檢察院，必須把屁股端端地坐在老百姓這一面，確保檢察權為人民行使、讓人民滿意。」

儘管馬樹山案驚動最高檢介入，但在微博相關新聞討論區，中國網友普遍給出負評。許多人認為本案幸好是古稀之年的老幹部，如果是一般老百姓，「早被埋了」。

中國旅美政治學者鄧聿文在X平台發表評論稱，這個案子是典型的打擊報復，現在因為引起輿論關注被當局拿來作為整治地方官員亂作為的典型。

官媒人民日報旗下的「俠客島」也評論，馬樹山被逮捕、起訴，可謂「一路暢通」，「如果維護公平正義的公檢法機關，成為一小部分人打擊異己、另一小部分人做順水人情的工具，這將是對黨紀國法的最大褻瀆。」

「俠客島」質疑，馬樹山雖被釋放，需要澄清的問題還很多，包括舉報是否屬實？誰下的逮捕令？這些都需要相關部門深入調查，「也必須有人為此擔責」。

河北省遷西縣75歲退休幹部馬樹山，因舉報縣委書記反遭逮捕，事件曝光引發公憤。（視...
河北省遷西縣75歲退休幹部馬樹山，因舉報縣委書記反遭逮捕，事件曝光引發公憤。（視頻截圖）
遷西縣委門前，當地多條街道樹上都掛滿小紅燈籠。（取材自經濟觀察報）
遷西縣委門前，當地多條街道樹上都掛滿小紅燈籠。（取材自經濟觀察報）

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